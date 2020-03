Des Ehpad berrichons lancent un appel pour recevoir du courrier, des dessins, des cartes postales pour les résidents. Une façon de les sortir un peu du confinement et de l'isolement...

Confinement : Et si on écrivait tous aux Ehpad ?

L'attention a profondément touché à l'Ehpad de Mezières-en-Brenne : "Nous avons reçu spontanément un dessin d'un jeune homme de 11 ans, Hugo accompagné de quelques mots pleins de fraîcheur. Cela a vraiment fait plaisir tant au personnel qu'aux pensionnaires" raconte Bruno Hombourger, adjoint au directeur de l'établissement. L'oeuvre d'Hugo trône désormais fièrement sur un mur de la salle commune.

Bruno Hombourger, adjoint de l'Ehpad de Mezières en Brenne Copier

En cette période de confinement au cours de laquelle les résidents vivent difficilement l'absence de visite - elles sont interdites depuis 15 jours - cette initiative leur met du baume au cœur. "Cela les aide de voir que l'extérieur ne les oublie pas et pense à eux"...

A Vierzon, l'Ehpad de la Noue a initié de lui-même le mouvement : "Nous avons publié un message sur Facebook. Il a été partagé 800 fois en quelques heures et le soir même, nous avions déjà une trentaine de messages" s'enthousiasme Sissie Deduit, adjointe de l'établissement. Le site reçoit des messages, des textes, des cartes postales, des chansons et même des vidéos : "les auteurs ne sont pas tous des proches des résidents. Je crois que cela fait du bien à tout le monde : les pensionnaires comme les soignants qui se sentent soutenus, mais aussi les gens qui nous écrivent et partagent leur expérience du confinement".

Ce message publié sur les réseaux sociaux a été partagé plus de 800 fois - capture d'écran

Pour répondre à cet élan, l'Ehpad de la Noue va réaliser une vidéo avec ses pensionnaires.