Les Archives de la ville de Dijon mettent en place une collecte des témoignages des dijonnais lors du confinement. Le but est de conserver la mémoire de cette période singulière qui marquera l’histoire.

Confinement : et si on rentrait dans l'Histoire à Dijon ?

Les Archives de la ville de Dijon collectent des récits, des pensées, des poèmes, des dessins, des peintures mais aussi des photographies (organisation de la vie quotidienne, élans de solidarité, rues désertes... ).

Une fois vos témoignages collectés et archivés, ils seront restitués à travers une exposition virtuelle - mise en ligne sur le blog des archives et sur le site Internet de la ville de Dijon - ainsi qu'une exposition dans un lieu non défini à ce jour.

Un contrat de don vous sera remis, qui définira les modalités de communication, de reproduction des documents qui seront confiés aux Archives municipales.

Pour toute question, vous pouvez contacter les Archives de la ville de Dijon à l'adresse suivante : archives-municipales@ville-dijon.fr ou au 03.80.74.53.82.