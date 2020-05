Confinement : et si vous cuisiniez pour remonter le moral des soignants de l’hôpital de Bourges ?

Pâtissiers confinés, à vos fourneaux ! Enfermés chez vous, vous cherchez une idée pour soutenir les soignants, en première ligne face à l'épidémie de coronavirus ? Voici une initiative solidaire qui va vous permettre de mettre un peu de baume au coeur au personnel hospitalier.

L'initiative "Vos Gâteaux" est née sur Instagram. À l'origine, ce sont des amies parisiennes qui l'ont lancée pour réconforter les soignants dans cette période de crise et l'idée s'est exportée un peu partout en France, voire même jusqu'à Londres ou au Luxembourg. Une équipe vient de se créer à Bourges.

C'est notre façon de les réconforter, de leur faire passer un bon moment entre collègues

Le principe est simple : vous préparez un gâteau, vous le déposez au point de collecte prévu et il est livré aux soignants. "Le but, c'est d'amener un peu de baume au coeur, d'aider comme on peut. On ne peut pas faire grand-chose, isolés chez nous, c'est un petit geste", explique Emmy Ricart, qui coordonne l'équipe berruyère. "Faire un gâteau, c'est quand même accessible à beaucoup. Chacun y met un peu du sien et on arrive à faire de grandes choses ensemble !".

Chaque équipe de pâtissiers confinés à un nom : c'est la team Lollipops à Bourges. "Les soignants se battent, risquent leur vie parfois. C'est notre façon de leur faire oublier, de les réconforter, leur faire passer un bon moment entre collègues, se poser cinq minutes avec un café et une pâtisserie", s'enthousiame Yann, jeune étudiant en bac pro boulangerie pâtisserie, qui a rejoint l'équipe de bénévoles solidaires.

Pour la prochaine livraison, il a prévu de régaler le personnel de l'hôpital Jacques Coeur ! "Je vais sûrement faire deux tartes bourdaloue, à la crème d'amande et aux poires pochées, sûrement un flan à la vanille ou au chocolat et des pains au lait", raconte le jeune homme.

Des règles d'hygiène strictes

Pour l'instant, l'équipe ne compte qu'une dizaine de bénévoles, mais Emmy Ricart espère bien recruter de nouveaux pâtissiers solidaires, amateurs ou professionnels, afin de redonner le sourire à un maximum de soignants. Pour l'instant, une livraison par semaine est prévue. La première aura lieu ce mardi 5 mai à destination des personnels des services de réanimation, d'ORL et de l'unité Covid du centre hospitalier Jacques Coeur à Bourges.

Pour assurer la sécurité du personnel hospitalier, des règles d'hygiène sont à respecter : "il faut cuisiner avec des gants, porter un masque ou un foulard. Les enfants ne sont pas autorisés à cuisiner. Il faut absolument que tous les ingrédients soient cuits, pas de cru", rappelle Emmy Ricard.

Rejoignez les pâtissiers confinés berruyers !

Si vous voulez rejoindre l'équipe, vous pouvez envoyer un message au compte Instagram "Vos Gâteaux" ou par mail à contactvosgateaux@gmail.com. Vous rejoindrez ensuite le groupe WhatsApp de la team Lollipops.