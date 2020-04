Confinement et télétravail : les risques de cyberattaques augmentent

Le risque de cyberattaques augmente avec le confinement et le télétravail. A Auxerre, la société Layer, spécialisée dans la bureautique et la sécurité informatique, nous donne des conseils pour limiter les risques.

Avec la pandémie de Coronavirus et l'explosion du télétravail, les cybercriminels s'en donnent à coeur joie. Vol de données personnelles, emails malveillants, faux ordres de virement... les hackers profitent de nos angoisses et des failles de sécurité dans les entreprises où on a parfois un peu improvisé la mise en place du travail à domicile.

Emmanuel Marquez est le directeur commercial de l’entreprise Layer à Auxerre, spécialisée dans la bureautique et la sécurité informatique. Il nous donnent trois conseils pour sécuriser notre télétravail et protéger nos entreprises.

Conseil Numéro 1 - Faire très attention aux mails qu'on reçoit

"Les cybercriminels n'hésitent pas à exploiter le manque de vigilance des utilisateurs. Il faut être très vigilant à l’ouverture des mails, notamment, même s’ils semblent conformes", explique le spécialiste. "En ce moment, nous sommes tous préoccupés. Nous recevons beaucoup d'informations et notre garde est parfois abaissée. Il faut faire attention", ajoute Emmanuel Marquez.

"Les dangers : les failles techniques et le manque de vigilance des utilisateurs" - Emmanuel Marquez, société Layer Copier

Car selon l'agence de prévention du risque numérique, le premier danger lié au télétravail, c’est l’hameçonnage. Ce sont des messages (email ou SMS) qui usurpent l’identité d’une personne de confiance afin de dérober des informations sensibles, souvent des mots de passe ou des codes d'accès professionnels. Le piratage d'un compte de messagerie permet, entre autre, de réaliser la fameuse arnaque des "faux ordres de virement". Un faux message de votre patron, votre fournisseur, votre comptable... qui vous demande d’effectuer un virement exceptionnel et confidentiel, ou de modifier les coordonnées bancaires d'un contact.

Assistance et prévention du risque numérique - www.cybermalveillance.gouv.fr

Conseil Numéro 2 - Installer un anti-virus puissant

"L'autre danger, c'est l’exploitation de failles techniques", poursuit Emmanuel Marquez_. "Quand on parle de failles, au niveau informatique, ça peut être par exemple des systèmes d’exploitation qui ne seraient pas à jour ou des anti-virus qui ne seraient pas assez robustes par rapport au niveau des menaces qui sont de plus en plus manifestes".Un bon anti-virus permettra notamment de lutter plus efficacement contre les « rançongiciels » : des logiciels malveillants qui permettent aux hackers de confisquer ou crypter des données d’entreprise, et de réclamer ensuite une rançon pour les libérer. Il y a aussi le vol pur et simple de données : fichiers clients ou coordonnées bancaires. "Il faut veiller à disposer d’un antivirus très récent, puisque les anti-virus de base ne suffisent plus à contrer la menace qui est capable aujourd'hui, d’attaquer les systèmes d’informations les plus élémentaires",_ prévient le spécialiste.

Conseil Numéro 3 - Protéger aussi les smartphone et tablettes

"Il faut aussi prendre en compte l’explosion des usages liés aux périphériques mobiles", explique Emmanuel Marquez. "On utilise tous aujourd’hui des données professionnelles sur nos périphériques mobiles, même personnels. C'est ce qu’on appelle le maillon faible dans la chaine de sécurité. Il convient donc aussi de mettre en place un logiciel antivirus pour sécuriser le mobile ou la tablette. Il en existe et ça fonctionne très bien", assure le spécialiste.

