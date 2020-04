Évacuation de deux campements illégaux de gens du voyage à Montpellier

Les policiers montpelliérains sont intervenus vendredi après midi , dans le quartier de Garosud, pour évacuer deux campements illégaux de gens du voyage. Un premier regroupement de 20 caravanes installées illégalement dans l'enceinte de la société Technal depuis un mois et demi et un second d'une dizaine de caravanes sur le parking de l’entreprise Brossette , depuis le 6 avril.

Les deux sociétés avaient porté plainte pour occupation illégale et en ce qui concerne Technal pour des dégradations et branchement illégal sur le compteur d'eau.

Comme l'autorise la loi du 18 mars 2003, les forces de l'ordre ont saisi trois véhicules.

La trentaine de familles et de caravanes ont été accompagnées jusqu'à l'aire de grand passage de Pérols où elles sont assignées à résidence dans le cadre du respect des règles de confinement.