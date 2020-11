Confinement : Faute de moyens, les policiers de Tours ont fait peu de contrôles depuis le début de la semaine

Surveillance des écoles, des lieux de culte, contrôle du port du masque et des attestations, les policiers du commissariat de Tours se disent débordés par ces missions supplémentaires. Ils attendent des renforts sur le terrain dans les heures qui viennent. Du coup, la population est peu contrôlée.

A peine une dizaine de verbalisations en trois jours pour non port du masque et une quinzaine pour le manque d'attestations, c'est le bilan (aux dires des syndicats de police) sur les principales communes de la métropole de Tours (Tours, St Cyr-sur-Loire, la Riche, St Pierre-des- Corps, Joué-les-Tours). Les policiers tourangeaux reconnaissent faire peu de contrôles dans les rues (piétons, automobilistes) en raison d'un manque de moyens et des nouvelles missions qui sont venues se rajouter à leur quotidien. "c'est le cumul qui est difficile" explique Thierry Pouilloux du syndicat Unité SGP Police, "nous allons avoir un appui de forces mobiles dans les prochaines heures afin de pouvoir sécuriser les établissements scolaires notamment, cela va nous soulager"

Selon ce responsable syndical, ces renforts de gendarmes ou de CRS sont attendus à Tours ce jeudi.