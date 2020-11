Une plateforme en ligne pour mettre en relation les ouvriers du bâtiment et les restaurateurs gardois

Les uns n'ont plus de restaurant pour déjeuner à cause du reconfinement, les autres ont besoin de clients pour leurs plats à emporter. Une nouvelle plateforme en ligne a pour but de les mettre en relation dans le Gard. Dans cette optique, un partenariat a été signé mercredi 18 novembre entre la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Fédération Française du Bâtiment et l'Umih (Union des Métiers et des Industries de l'hôtellerie).

Un démarchage des restaurateurs en cours

Des opérations de démarchages téléphoniques sont en cours, à la fois pour répertorier un maximum de restaurateurs proposant un service de vente à emporter, et les entreprises du bâtiment ou artisans qui pourraient être intéressés par cette offre. Les restaurants seront ensuite répertoriés au fur et à mesure sur le site consommons-gardois.fr. Un numéro spécial de la chambre des métiers est également dédié : 04.66.62.80.00.

"On a tous besoin de solidarité, aujourd'hui ce sont les métiers du bâtiment et les métiers de bouche et demain ce sera peut-être l'inverse", souligne le président de la Chambre des métiers du Gard Henri Brun.

"Aujourd'hui on a besoin d'essentiel et l'essentiel reste pour nous la solidarité" - Henri Brun, président de la Chambre des métiers du Gard

D'autant que cette solidarité répond aussi à un réel besoin des ouvriers, pas forcément enclins à utiliser les réfectoires sur les chantiers en raison des conditions sanitaires. "Aujourd'hui il y a beaucoup de salariés qui souhaitent récupérer des plats chauds à l'extérieur chez les restaurateurs", surtout à l'approche de l'hiver ajoute le président de la Fédération du Bâtiment du Gard Pascal Lacosta.

Un potentiel de clients important pour les restaurateurs gardois puisque plus de 10.000 salariés du bâtiment travaillent sur les chantiers du département.