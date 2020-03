Confinement : "Il n'est pas envisageable de partir en week-end" prévient le préfet de police de Paris

Le confinement devient encore un peu plus strict à Paris. Pour pousser encore les Parisiens a respecter les consignes et rester chez eux, la préfecture de police a pris une série de nouvelles mesures. Ainsi, les voies sur berges, l'esplanade des Invalides et le Champs de Mars sont interdits d'accès depuis 15h. De même, dans les gares, les contrôles sont renforcés en cette fin de semaine. En effet, "il n'est pas envisageable de partir en week-end", insiste le préfet de police de Paris dans un point presse, ce vendredi après-midi.

Didier Lallemant n'exlcut d'ailleurs pas de devoir prendre des mesures plus restrictives encore s'il le fallait. "La situation est grave, de la discipline collective résultera le succès" de ce confinement a-t-il répété alors que selon lui, certains citoyens font encore preuve "d'insouciance" ou "d'irrespect".

Pas de couvre-feu envisagé "pour le moment"

Très concrètement, le préfet de police de Paris en appel "au civisme" de tous. Pas question de tricher ou de jouer avec les règles. "L'exercice physique doit être limité à 20 ou 30 minutes" par exemple, "sur les marchés, il y a encore des progrès à faire", détaille-t-il aussi.

Et s'il faut en arriver à mettre les plus récalcitrants en garde à vue, pas de problème. C'est "une mesure juridique logique" pour Didier Lallemant. En revanche, le préfet de police n'envisage pas "pour l'instant" d'imposer un couvre-feu comme l'évoque Christian Estrosi à Nice. "Les mesures sont plutôt respectées dans Paris, il n'y a pas de raison particulière d'envisager ces mesures pour le moment", explique-t-il.

"J'ai bon espoir que nous retrouvions une partie des masques volés"

Enfin, sur les saisies de masques volés, dans des commerces de la région parisienne, Didier Lallemant confirme que ces découvertes sont quotidiennes : "tous les jours nous saisissons des quantités et les restituons aux hôpitaux", détaille-t-il. Des masques "qui manquent au personnel soignant" et que la police découvre "soit chez des délinquants", soit chez des gens "qui n'ont pas compris" qu'ils sont réservés aux professionnels de santé. Mais des enquêtes sont en cours laisse entendre le patron de la police parisienne, "j'ai bon espoir que nous retrouvions une partie des masques volés", conclut le préfet.