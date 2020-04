Confinement - Il va falloir patienter encore un peu avant le retour des marchés à Laval

C'est une expérimentation engagée sur deux sites, ce samedi matin 18 avril, dans le centre historique et dans le quartier du Bourny avec des bouchers, des maraîchers, des horticulteurs.

D'autres producteurs et commerçants viendront très vite renforcer ce dispositif afin d'organiser des ventes sur deux autres lieux, les quartiers de la gare et de Murat explique le maire de Laval François Zocchetto : "comme à Mayenne et à Château-Gontier, c'est un dispositif expérimental et ce n'est pas à proprement parler un marché. Nous proposons que se tiennent le même jour une fois par semaine des installations, pas plus de 5, en lieu et en place des 4 marchés traditionnels, dans le centre historique, à la gare, au Bourny et au Murat. Nous avons beaucoup de producteurs qui se sont engagés pour la semaine prochaine".

Une quarantaine de producteurs mayennais ont été contactés dont Marie-Hélène Demoitié. Elle est fromagère et sa spécialité c'est la tomme de Pail qu'elle produit au pied du Mont des Avaloirs. Elle a, pour l'instant décliné, l'offre de la municipalité : "comme ce n'est pas ouvert, je me suis organisée autrement. J'ai créé un site de vente en ligne et je fais des livraisons tous les vendredis matin sur Laval".

Foulques Le Tourneurs, producteur de miel à Livet-en-Charnie, lui, se dit très intéressé. Les marchés de Laval le font vivre en plus de celui d'Evron et tous sont actuellement fermés : "ces trois marchés sont notre seule trésorerie. Alors, oui, je suis prêt à me rendre à Laval de nouveau".

Si cette expérimentation se passe bien, si les mesures de sécurité sanitaire sont respectées, la mairie de Laval demandera à la Préfecture une dérogation pour rouvrir les marchés alimentaires dans les prochaines semaines.