Confinement : l'association SOS Amitié Annecy craint "que les crises suicidaires augmentent"

Le premier confinement a fait des dégâts chez les personnes les plus isolées. L'association SOS Amitié Annecy, qui propose chaque jour une assistance téléphonique, craint que les conséquences soient encore plus fortes avec ce deuxième confinement.

Proposer chaque jour une assistance téléphonique aux personnes les plus isolées. Voilà l'objectif de l'association SOS Amitié, présente partout en France. Sa seule antenne en pays de Savoie est située à Annecy. Très active tout au long de l'année, elle l'est d'autant plus durant le confinement. Alors que les conséquences avaient été dévastatrices chez certains lors du premier, la présidente de l'association à Annecy, Marie-Pierre Givelet, craint que cela soit encore pire cette fois.

France Bleu Pays de Savoie : Quelles sont vos craintes durant ce nouveau confinement ?

Marie-Pierre Givelet : Je pense aux crises suicidaires qui, j'ai peur, vont peut-être augmenter. Le problème c'est l'angoisse chez les personnes qui ont déjà des problèmes psychiques. Elle sera renforcée avec la peur de ne pas voir leur médecin comme ils le veulent, ni de pouvoir le joindre comme ils le veulent. Je pense également aux personnes âgées qui vont voir moins de monde voire même plus personne. Enfin, il y a le problème des personnes qui se retrouvent à la rue car ils n'ont plus rien, plus de finance, et ne peuvent plus payer leur loyer. J'ai eu quelques cas et ils étaient vraiment dramatiques.

C'est une véritable souffrance que l'on découvre à SOS Amitié"

Les personnes âgées représentent-il le principal public que vous aidez ?

On aide bien sur les plus de 60 ans mais toutes les tranches d'âge sont concernées. On a beaucoup de jeunes, dernièrement par exemple j'ai eu une jeune fille de 25 ans. Sur le poste d'Annecy, on peut-être branché tout le temps, le téléphone sonnera en permanence. On raccroche, il sonne, on raccroche, il sonne, tout le temps, tout le temps, tout le temps... C'est une véritable souffrance que l'on découvre à SOS amitié.

Il nous manque une quinzaine de bénévoles"

En cette période de confinement, vous avez probablement besoin de davantage de bénévoles ?

On a toujours besoin de bénévoles. En France, au total par an il y a 750.000 appels or on n'en prend qu'un sur trois. A Annecy, par an, c'est environ 8.000 appels et là encore on n'en prend qu'un sur trois. Il manque énormément de gens pour répondre. Nous sommes une trentaine sur Annecy mais vu qu'il nous faudrait quelqu'un 24h sur 24h, il nous manque une quinzaine de personnes. Toutes les bonnes volontés sont bien sur les bienvenues.

Voici le numéro pour joindre SOS Amitié à Annecy : 04 50 27 70 70.