Confinement : Le point sur les mesures à Niort et dans l'agglomération au 8e jour

Au 8e jour de confinement, la ville de Niort et l'agglomération niortaise continuent de s'organiser pour assurer la continuité des services publics, mais beaucoup de services sont perturbés à cause du confinement et des mesure anti-coronavirus. Toutes les infos ici.

A chaque jour, son lot de nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie de coronavirus et tenir les mesures prises pour enrayer la pandémie. Malgré le confinement, a ville de Niort et Niort Anglo, comme d'autres collectivités du Poitou, organisent leurs activités pour assurer la continuité des services publics pour les Niortais et habitants du territoire. Voici le point de situation du 23 mars.

Déchets

Le maintien de la collecte des ordures ménagères

La suspension de la collecte des déchets recyclables auprès du pavillonnaire, avec stockage à domicile, en attente d’une collecte de rattrapage possible (information à suivre)

La poursuite d’une collecte hebdomadaire des recyclables dans l’habitat collectif, les foyers et maisons de retraite

L’arrêt de la collecte du verre en porte à porte,

L’arrêt de la collecte des déchets verts (avec stockage dans les jardins).

La collectivité demande à chacun de rentrer ses bacs non collectés.

Certaines déchèteries ouvertes pour certains déchets uniquement

Pour les déchèteries, dans le cadre de l’accompagnement au maintien de l’activité économique des professionnels, ceux-ci peuvent se rendre en déchèteries pour les déchets suivants : déchets végétaux, tout venant, bois, cartons et ferraille :

Déchèterie du Vallon d'Arty du lundi au vendredi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h45

Déchèteries de Granzay-Gript et de Prin-Deyrançon : lundi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45/ mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

Pour toute question, merci de contacter le service des déchets au n° vert : 0800 335 468.

Impossible de renouveler sa carte d'identité

A la mairie, l'accueil physique des usagers est assuré du lundi au vendredi de 13h à 16h à l'hôtel administratif, place Martin-Bastard, uniquement pour la délivrance des actes de naissance, actes de décès, actes de reconnaissance, actes relatifs aux inhumations (concessions). Les mairies de quartiers du Clou-Bouchet, de la Tour-Chabot et de Saint-Liguaire sont fermées, ainsi que la conservation des cimetières. Depuis le 23 mars, il n’est plus délivré aucun titre d’identité. En effet, la période de confinement imposée par le gouvernement ne prévoit pas d'exception permettant de justifier un déplacement dans une mairie afin de déposer une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, ou de le retirer. Toutefois, le délai de trois mois dont disposent les personnes pour venir récupérer leur titre sera prorogé. Pour toute question, vous pouvez contacter le 0 800 88 13 29 (appel gratuit). C'est le numéro d’appel unique de la mairie. Il est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, pour toute question relative au fonctionnement et à l’organisation des services.

Vendredi 20 mars, 15 usagers ont été accueillis à l'hôtel administratif et près de 180 appels sont traités quotidiennement pas le numéro vert.

Police municipale

Les activités de sécurité et de tranquillité publique assurées par la police municipale sont maintenues, ainsi que l’accueil physique (9 rue de l'Ancien-Musée) et téléphonique de 8h à 17h30 au 05 49 78 78 81.

Le stationnement payant sur voirie est suspendu. Les automobilistes doivent néanmoins respecter la règlementation du code de la route pour éviter toute mise en fourrière.

CCAS

Le Centre communal d'action sociale (1 rue de l'Ancien Musée) assure l'accueil physique des usagers du lundi au vendredi de 13h à 16h et l'ensemble de ses missions : portage des repas à domicile, soins infirmiers, aide à domicile, SAMU social, médiation sociale. La permanence téléphonique est assurée de 8h30 à 17h30 via le numéro vert 0 800 88 13 29.

Vendredi 20 mars : 15 usagers ont été accueillis au CCAS. 200 repas ont été livrés. 44 personnes ont reçu des soins infirmiers. 144 usagers ont bénéficié de l’aide à domicile. 20 personnes ont été rencontrées dans le cadre des maraudes et 21 collations ont été distribuées. 14 personnes ont été contactées par la médiation sociale.

Crèches et écoles

Les crèches et les écoles maternelles et élémentaires sont fermées.

Pour les enfants du personnel soignant, un service de garde est organisé à la crèche Angélique (square Galilée au Clou-Bouchet) pour les moins de 3 ans non scolarisés et à l'école Jean-Zay (22 boulevard de l'Atlantique), pour les enfants de plus de 3 ans scolarisés dans une école niortaise.Un accueil périscolaire est organisé dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. Il n’y a pas pour le moment de service de restauration scolaire.

Lundi 23 mars, 17 enfants dont 7 en maternelle ont été accueillis. Aucun enfant n’a été déposé en crèche.

Espaces publics et espaces verts

Un service minimum pour l’entretien des espaces publics et des espaces verts est maintenu. Il sera adapté en fonction des besoins.

Equipements sportifs et culturels

Tous les équipements sportifs (gymnases, stades, golf...) et culturels sont fermés (CAMJI, Moulin du Roc, Acclameur..) jusqu’à nouvel ordre.

La réservation et la location des salles sont interrompues.

Les manifestations et évènements sont annulés ou reportés.

Equipements sportifs de plein air et aires de jeux

Ces équipements sont fermés jusqu'à nouvel ordre. La fourrière pour animaux, le service communal d’hygiène et de sécurité et le service de Propreté urbaine poursuivent leurs activités.

A l'aérodrome Niort-Marais poitevin, toutes les activités aéronautiques sont suspendues, à l'exception des vols sanitaires, des vols urgents et des vols d’Etat. Niort Agglo

Accueil de l’agglomération

L’accueil et le traitement des demandes d’usagers sont maintenus par courrier, mail, appels téléphoniques. Pas d’accueil physique.Une permanence des services publics de Niort Agglo est assurée à travers :

L’accueil téléphonique : 05 17 38 79 00

L’adresse mail : agglo@agglo-niort.fr

Distribution de l’eau potable

Maintien du service pour assurer le bon fonctionnement des installations. Pour toutes demandes : 05 49 78 74 74 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00Courriel : accueil.sev@eaux-du-vivier.frInternet : www.eaux-du-vivier.fr

Assainissement

Maintien du service pour assurer le bon fonctionnement des installations.Pour toutes demandes : 05 17 38 81 44 pour l’assainissement collectif05 17 38 79 26 pour l’assainissement non collectifCourriel : assainissement@agglo-niort.frInternet : www.niortagglo.fr

Urbanisme :

Réception des dossiers et accueil téléphonique ou par mail maintenus.

Pas d’accueil physique.

Instruction des dossiers de façon dématérialisée.

Transport collectif

Maintien d’un service minimum de transport collectif (base samedi).

Maintien d’un service minimum de transport à la demande et de transport pour les personnes à mobilité réduite dès le jeudi 19 mars. Toute manipulation physique est exclue et ces personnes seront incitées à contacter les ambulances pour leurs déplacements.

Sport/culture

Tous les équipements sportifs (piscines, patinoire, complexe de la Venise verte) et culturels (Médiathèques, Musées, Ecole d’arts plastiques, Conservatoire..) sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

La réservation et la location des salles sont interrompues

Toutes les manifestations et évènements sont annulés

Développement économique