Confinement : "je me sens comme un poisson rouge dans un bocal" Claudine retraitée à Rennes

Le confinement devient de plus en plus pesant pour une partie des Français. Claudine, une retraitée de 63 ans, vit seule dans un appartement à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle souffre d'isolement et aimerait pouvoir marcher au delà du kilomètre autorisé.

Claudine est âgée de 63 ans. Cette retraitée vit seule dans son appartement dans le quartier sud-gare à Rennes. Comme lors du premier confinement, elle est privée de loisirs, d'activités et ses relations sociales s'appauvrissent. Mais ce deuxième confinement est plus dur "j'ai beaucoup moins de coups de fil que lors du premier confinement. Mon frère habite à Rennes-nord; on s'est vu pour la Toussaint, mais depuis on ne se recontacte plus. Les gens vivent de plus en plus repliés sur eux-mêmes".

Un isolement qui s'aggrave

A celà se rajoute pour Claudine les contraintes liées aux règles du confinement comme la limitation des déplacements à un kilomètre de son domicile. "Je me sens comme un poisson rouge dans un bocal" explique Claudine avec colère "quand vous regardez sur google le cercle du kilomètre ça représente un bocal duquel on ne peut pas sortir. Je suis toute seule comme un poisson rouge qui tourne en rond tous les jours".

Fragilités

Heureusement parfois elle se promène avec une amie Christine, une autre retraitée du quartier qui lui donne un peu de baume au coeur. "Je vois autour de moi des gens qui sont au chômage et qui ont été licenciés, je vois des commerces et des restaurants fermés. Je pense aux malades du Covid-19 bien sûr et je suis solidaire. Mais j'ai une amie qui a craqué et qui est dans un clinique psychiatrique à cause de la situation".