Confinement : jogging interdit de 11h à 18h sur les rives du Lez à Montpellier

A compter de samedi 11 avril, il est interdit de faire son jogging, sur les rives du Lez de Montpellier à Lattes, entre 11H et 18H . Le préfet de l' Hérault en accord avec le maire et président de la Métropole de Montpellier prend en arrêté pour limiter la pratique sportive sur les chemins au bord du fleuve qui traverse Montpellier , lattes et se jette dans la mer à Palavas .

Dans son arrêté, le préfet justifie sa décision par le constat de policiers qu'il y a trop de personnes qui courent sur les chemins qui bordent le lez , des chemins étroits qui ne permettent pas de respecter la distance d'au moins un mètre entre deux personnes qui se croisent. Il ajoute que bon nombre des ces joggeurs ne respectent pas la règle des 1Km au maximum autour de leur domicile, incluse dans l'attestation de déplacement dérogatoire.

Il est rappelé que toute personne ne respectant pas cette règle s'expose à une sanction .