Confinement - L'appel à l'aide des propriétaires d'un restaurant et d'une discothèque dans le Nord-Mayenne

La Pallu, France

Un café-restaurant et une discothèque, dans le nord du département, sont fermés depuis plus d'un mois en raison du confinement et de la pandémie de Covid-19. Leurs gérants sont au bord du gouffre financier. Une cagnotte solidaire a été créée pour leur venir en aide.