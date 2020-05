Confinement : l’Armagnac entre espoir et certitudes

Myriam Darzacq gère le domaine de Paguy, à Betbézer-d’Armagnac, en limite des Landes et du Gers. Eau de vie, réceptions et tourisme... La situation n'est pas au beau fixe au moment où la saison aurait dû démarrer.

Le sourire en fanal, Myriam Darzacq, pétule, galope, comme en état permanent d’activation intense… et finit par éclater d’un rire qui claque. L’optimise chevillé au corps elle veut croire que de la crise naîtra un nouveau dynamisme : "On saura tirer les enseignements de la situation que nous vivons et si les choses doivent changer elles changeront forcément au moins un peu dans le bon sens."

En attendant elle s’occupe, comme si de rien était ou presque, de son domaine. Un retour aux sources somme toute récent pour Myriam Darzacq, ancienne cadre de l’administration pénitentiaire, passée par le ministère de la Justice durant les années quatre-vingt, puis la direction régionale à Bordeaux, avant d’assurer la communication du centre de détention de Mont-de-Marsan.

A 18 ans, elle a quitté Paguy et les vallons d’Armagnac pour la ville et une envie d’ailleurs. Elle voulait autrement, loin de l’enfance à Betbézer, dans le domaine familial, où, avec sa sœur elle pompait la vigne et relevait les sarments. Mais l‘appel du retour à la terre revient pourtant avec la vie qui avance.

La rousse incendiaire déborde d’énergie

En 2012, elle retourne dans le cocon et s’installe à côté de ses parents dans la propriété de 77 hectares achetée en 1933 par son grand-père paternel. Elle se retrousse les manches, ne sait rien, apprend tout. Sur le tas. Et les conseils de papa. 13 hectares de bonnes et belles vignes, du maïs sur une vingtaine et le reste en bois et forêts de bon et beau chêne. Elle décide d’abandonner les céréales, il y a peu, pour ne se consacrer qu’à l’eau de vie ambrée. Armagnac is back.

En 2017 elle subit la gelée. 80% de la production fracassée. La déterminée Myriam Darzacq ne désespère pas pour autant. Progressivement elle replante totalement des vignes dont les plus anciennes datent du tout début des années soixante. Et à Paguy elle décide désormais de la maîtrise totale de la production.

On distillera dorénavant sur place. Inédit. Elle restructure le domaine, rénove l’ancien fief agricole de la vicomté de Juliac, une histoire de Gascogne. Myriam Darzacq dynamise dans le même temps les gîtes et chambres d’hôtes initiés par ses parents, cinq chambres, trois gîtes, imaginés il y a presque 40 ans.

Un confinement tranquille, mais des inquiétudes pour l’avenir

A Paguy, la douceur du printemps apporte un sentiment de sérénité immuable. La pluie gave les pieds gourmands, la chaleur fait monter la sève dans les souches, les soleils rassurent. Les journées coulent d’un cours inhabituel, situation inédite ici comme partout, temps de crise soudaine, mais se déroulent toujours selon le calendrier lent des rites de la terre.

Myriam Darzacq sort de ses vignes pour lire, cuisiner et écrire, férue de poésie. Le temps entre le temps, la vie suspendue, l’a rapprochée de ce qu’elle avait délaissé des années. Lui manquent les soirs de partage, les jours de corridas, la vraie vie de femme du sud…et les clients.

Cette période devrait marquer le début de la saison active des réceptions de groupes, des visites du domaine, des dégustations, des locations du gite. A Paguy, à l’ombre de la bâtisse haute et des murs épais de la bastide à tourelles, la famille Darzacq brique les allées comme les annexes et travaille au chai. En attendant des heures meilleures.

L’impact de la crise comme une menace d’orage sur la paix du domaine

"Ça va être une année très difficile ici aussi, très compliquée", soupire Myriam Darzacq, "et j’ai le sentiment que la situation sera hélas durable au-delà de plusieurs mois et que les conséquences sont incalculables".

Le domaine continue de travailler avec les négociants et courtiers de la région pour assurer la vente de l’Armagnac en bouteilles : "Cela va assurer des revenus mais notre activité liée au tourisme, les visites de la propriété, les ventes sur place, les soirées musicales, le gite et les chambres sont et seront très impactés. Et cela représente ces dernières années 45% de l’activité de la propriété."

Myriam Darzacq anticipe. Elle a déjà imaginé une adaptation des lieux pour recevoir tout de même des groupes, plus réduits en nombre. Une partie des bâtiments est en cours d’aménagement afin d‘accueillir à nouveau du public dès lors que l’on pourra circuler. Elle a prévu des espaces réservés au sein desquels la distanciation sociale sera possible et assurée dans de bonnes conditions tout en préservant au mieux les traditions de convivialité du sud-ouest. Pour les gîtes et chambres d’hôtes elle attend les consignes et les informations détaillées officielles.

Myriam Darzacq veut aussi espérer, un bien pour un mal, que les Français privilégient, de gré ou contraints par le contexte, les vacances au pays, le tourisme "vert", l’appétence pour la campagne en villégiature. Sans trop se faire d’illusion pour autant. La consommation d’eau de vie sera-t-elle relancée par l’intérêt qui semble naître de la pour les productions locales ? Myriam Darzacq reste prudente : "L’avenir n’est pas dégagé."

Et de terminer sur des mots de Bernard Manciet, poète Gascon de Sabres qui a chanté le terroir, les mots, l’alcool d’ambre, passions de vie de Myriam Darzacq. En attendant la vendange et des jours meilleurs.

"Dune d'écume et d'haleine

j'enserre la poitrine dorée

du jour arrondi en cette rade

et l'aile frêle du ciel neuf



à fleur de peau ce grain de langue

d'ortie de poire ou pain de seigle

sable et sur ta pente subtile

ton cœur ce grain de beauté

gerbe d'ambre qu'en brûlant

je forgeai marbre et bramai arbre

te mordis chanvre et moutarde

je t'emporte belle gerbe". Bernard Manciet.