Confinement : l'attestation de déplacement désormais disponible en alsacien !

Les Alsaciens peuvent désormais sortir de chez eux munis d’une attestation de déplacement dérogatoire en version bilingue alsacien-français, et cela de façon tout à fait légale. C'est l'OLCA (office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle) qui l'a mise en ligne.