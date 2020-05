Confinement : l'exode des Parisiens se confirme dans une nouvelle étude de l'INSEE

De nombreux Parisiens ont donc décidé de fuir la capitale pendant ce confinement selon une nouvelle étude de l'INSEE publiée ce lundi après-midi. L'institut se base sur des chiffres issus des opérateurs de téléphonie mobile comme Orange ou Bouygues Télécom, qui ont suivi les mouvements de population. C'est la seconde étude faite par l'INSEE depuis le début du confinement sur ces déplacements de population.

Quatre fois moins de Parisiens pendant le confinement

On constate donc qu'à Paris intra-muros, ils sont 451 000 métropolitains de moins pendant le confinement par rapport à une semaine habituelle selon l'INSEE, soit une baisse quatre fois plus forte par rapport aux variations habituelles de population.

Diminution significative de la population à Paris et dans les départements adjacents lors du confinement. - Capture d'écran communiqué INSEE

La Normandie et le département de l'Yonne notamment privilégiés

Alors se sont-ils rués vers leurs résidences secondaires dans d'autres départements ? On ne le sait pas précisément mais on constate que dans l'Yonne, dans plusieurs départements normands ou encore en Ardèche, les densités de population ont grimpé pendant ce confinement. Une augmentation par exemple de 7% dans l'Yonne, 6% dans l'Eure, en Eure-et-Loir et dans l'Orne par rapport à une semaine habituelle.

Selon l'étude, les Français ont globalement regagné leur lieu de résidence habituel. Les étudiants et jeunes travailleurs se sont rapprochés de leurs familles, tout comme les travailleurs indépendants et visiteurs occasionnels. L'INSEE note que les retours de résidents dans leur département ont été un peu plus nombreux que les départs.

Pas de vraie ruée vers les résidences secondaires

Au total, plus de 3 millions de Français ont déclaré une résidence secondaire ailleurs que dans leur département de résidence principale note l'INSEE. Ils sont souvent situés dans les plus grandes métropoles ou leur périphérie : 307 000 à Paris (soit 14% de la population départementale) ou encore plus de 190 000 dans les Hauts-de-Seine (12%). Dans les Yvelines, le Val-de-Marne et l’Essonne, ils représentent entre 8 et 10% de la population départementale.

L'étude ne dit pas s'ils ont privilégié ces résidences secondaires mais dans certains départements, la proportion de non-résidents a augmenté pendant le confinement. Sur ces plus de 3 millions de Français, 129 000 résidents sont partis pour la Savoie, 112 000 pour la Haute-Savoie ou encore 30 000 personnes rattachées à une résidence secondaire se se sont rendues dans l’Eure.