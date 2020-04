Confinement : l'un des plus anciens relais routiers de France rouvre sur la RN12 en Bretagne

Le relais de Beg ar C'hra à Plounévez-Moëdec, sur la voie express entre Morlaix et Guingamp, était fermé depuis le début du confinement. Il rouvre ce lundi midi, en s'adaptant aux règles sanitaires. Et ça fait le bonheur des routiers habitués.

C'est une première en 150 ans d'existence pour le relais routier de Beg ar C'hra, au bord de la RN 12 à Plounévez-Moëdec dans les Côtes d'Armor : il va fonctionner uniquement en drive, confinement oblige. Les patrons, Gaud et Erwan Le Manchec, ont tout prévu pour proposer le midi et le soir des sandwichs, des plats chauds et des boissons.

"On passera tout par la fenêtre, explique Gaud en rigolant. La fenêtre de la cuisine donne sur la façade du bar-restaurant, donc on pourra passer les plats. Pour les chauffeurs qui peuvent manger dans leur camion on mettra sur des assiettes avec des couverts normaux. Et pour les ouvriers, on fera des barquettes individuelles."

"J'ai perdu sept kilos !"

Christophe Morin, un habitué des lieux avec son 44 tonnes blanc et rose, a hâte de retrouver les petits plats de son relais préféré. A l'écouter, il est au régime sec depuis le début du confinement : "Ma femme me prépare une gamelle que je mange en cinq minutes à côté du camion. J'ai perdu six ou sept kilos comme c'est du menu alléger !"

Les sanitaires rouvrent aussi

Et ce sera aussi l'occasion de discuter, à bonne distance bien sûr, pour les routiers qui voient peu de monde en ce moment. "Tous les amis qui sont d'habitude au restaurant, on les croise juste sur la route. Aujourd'hui on voit plus personne", raconte Christophe.

Le relais de Beg ar C'hra rouvre également ses toilettes et ses douches, midi et soir, à partir de ce lundi. Les chauffeurs routiers se plaignent en ce moment du manque de sanitaires ouverts au bord des voies express.