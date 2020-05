Les lieux de cultes ne rouvriront pas le 11 mai, il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de se rendre dans les églises, les mosquées et les synagogues. La basilique Sainte Thérèse de Lisieux souffre de cette fermeture forcée. Les désistements de groupes s'enchaînent.

Confinement : la basilique de Lisieux privée de plus de 200 000 visiteurs

L'an dernier, la basilique Sainte Thérèse de Lisieux a accueilli plus de 800 000 visiteurs, le deuxième lieu de pèlerinage en France après Lourdes. Mais depuis le début du confinement, plus de 200 000 fidèles l'ont déserté par rapport à 2019. Bien avant l'annonce du confinement en France, de nombreux groupes étrangers ont annulé leur pèlerinage à Lisieux et depuis la mi-mars, tout s'accélère.

"On a enregistré près de 400 annulations de groupes jusqu'à la fin juin", déplore Emmanuel Houis, secrétaire général du sanctuaire de Lisieux. Ses projections pour la fin d'année ne sont pas réjouissantes. Environ un millier de réservations devrait être décommandé et les fidèles étrangers ne reviendront pas avant plusieurs mois.

"À partir d'octobre, c'est une très grosse saison. 70 % des groupes que nous avons pendant cette période sont des étrangers, notamment du Brésil, de l'Amérique latine et de l'Asie. Nous sommes persuadés que la quasi totalité de ces voyages sont ou seront annulés. Si on arrive à 400 000 entrées cette année, ce sera une bonne année malgré tout. Mais ce sera un grand défi."

Une entreprise comme une autre

Près de 70 salariés sont au chômage partiel et le confinement va avoir de nombreuses conséquences : pas de recrutement de saisonniers cet été, des investissements revus à la baisse. "Nous n’échapperons pas à cette malheureuse règle qui touche toutes les structures, le résultat de l'année va être catastrophique. C'est une entreprise comme toutes les entreprises, il y a des personnes qui partent à la retraite qui ne seront peut-être pas remplacées."

En attendant le retour des pèlerins, le recteur de la Basilique célèbre une messe chaque jour seul dans la sacristie. Le père Olivier Ruffray imagine la première cérémonie avec de nouveau des fidèles. "Ce sera un grand moment de communion et de joie intense qui ne se dira peut-être pas par beaucoup de mots."

Un numéro de Secrets d'Histoire sur Sainte Thérèse ce lundi soir

France 3 diffuse ce lundi soir un numéro inédit de Secrets d'Histoire consacré à Sainte Thérèse. L'émission présentée par Stéphane Bern a été en partie tournée à la basilique de Lisieux. L'animateur sera notre invité à 7h45 ce matin pour en parler, lui qui est confiné dans le Perche.