Confinement: "leur apporter de la convivialité", la cellule d'appels aux personnes fragiles activée à Nancy

"Ils sentent que quelqu'un pense à eux quelque part, c'est très important pour rompre l'isolement." Marie-Pierre Noyer, directrice du Centre Communal d'Action Sociale de Nancy (CCAS) constate les bénéfices du service d'appels à destination des personnes fragiles.

Habituellement activé lors des périodes de canicule ou de grand froid, ce dispositif exceptionnel est mise en place en cette période inédite de confinement. Quatre agents du CCAS appellent tous les mardis et vendredi les 160 personnes inscrites sur le registre nominatif et confidentiel.

Nous avons trois objectifs : écouter les personnes, savoir comment elles vivent ce confinement, les rassurer et leur apporter de la convivialité

Les bénéficiaires de ce service sont des personnes âgées isolées de plus de 65 ans ou des personnes handicapées ou inaptes au travail de plus de 60 ans. C'est-à-dire des personnes fragiles, qui font face à une situation particulière d'isolement.

"Nous avons trois objectifs : écouter les personnes pour savoir comment elles vivent ce confinement, les rassurer et leur apporter de la convivialité, explique la directrice. On va faire en sorte que l’isolement soit le moins durement ressenti par les personnes."

Certains nous disent : « on ne peut plus se déplacer, c’est comme pendant la guerre »

La fréquence des appels apporte aussi des repères aux bénéficiaires dans cette période bousculée. "Les personnes ont gardé en tête certains épisodes vécus plus jeune et qui leur reviennent puisque le mot « guerre » a été prononcé, confie Marie-Pierre Noyer. Certains nous disent : « on ne peut plus se déplacer, c’est comme pendant la guerre ». Les images de supermarchés vides évoquent des souvenirs douloureux."

Les personnels du CCAS les rassurent et les renvoient vers des services d’aide pratique. Le portage de repas à domicile est une des principales demandes des inscrits sur la plateforme.

Il ne faut pas confondre ce dispositif exceptionnel avec le service Téléphon'âge. Ce dernier fonctionne toute l'année et ce sont 9 bénévoles qui assurent les appels tous les jours. En cette période de confinement, le service est maintenu mais il est tenu par un agent de la CCAS.

Pour s'inscrire ou inscrire un proche