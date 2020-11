Confinement : la chasse autorisée sous conditions en Drôme et en Ardèche

Théoriquement, le confinement ne permet pas de se déplacer pour des activités de loisirs. Mais l'Etat a demandé à chaque préfet d'examiner la situation dans son département concernant la chasse pour éviter la prolifération de certaines espèces et les dégâts sur les cultures et les forêts. Après réunion des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage en Drôme et en Ardèche, les préfets ont pris ce vendredi des arrêtés qui autorisent la reprise de la chasse sous conditions.

Jusqu'à trente participants aux battues

Cette autorisation concerne la pratique de la chasse au grand gibier -sanglier, chevreuil et cerf-, uniquement à l'affût et dans le cadre de battues. Il faut une déclaration préalable validée par la direction départementale des territoires et un bilan a posteriori. Ces actions de chasse se feront sur convocation par un chef de battue, avec 30 participants maximum, interdiction des rassemblements conviviaux et fermeture des cabanes de chasse.

La chasse au petit gibier est interdite, y compris celle du renard en Ardèche. La chasse au renard est autorisée dans la Drôme. Sur l'attestation de déplacement, les chasseurs devront cocher la case : participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Colère des opposants à la chasse

Les militants anti-chasse ont pourtant tenté d'obtenir qu'il n'y ait pas de dérogation. "Imaginez l'indignation et la stupéfaction des Français : confinés chez eux alors que certains pourraient bénéficier de passe-droits pour pratiquer une activité non essentielle", écrit Christine Valusso du comité Ardèche Drôme Défense Animale,"personne n'est dupe, la régulation ne justifie pas ces dérogations." Jean-Louis Chuilon de l'alliance des opposants à la chasse parle lui de "prétextes fallacieux pour offrir des passe-droits aux chasseurs".