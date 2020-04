Confinement : la Confédération Paysanne demande la réouverture de tous les marchés de l'Hérault

La confédération paysanne de l' Hérault réclame la réouverture en urgence de tous les marchés de plein air dans le département et notamment à Montpellier et à Béziers.

La Confédération Paysanne de l' Hérault a écrit une lettre ouverte au Préfet de l'Hérault et aux maires du département pour leur demander de rouvrir les marchés de plein air. Une grande partie d'entre eux ont été fermés depuis la mise en place du confinement au motif de l'impossibilité de faire respecter les mesures barrières et de distanciations. C'est le cas depuis le 22 mars à Montpellier.

Pas de marché à Montpellier, 12 à Toulouse

L'organisation syndicale qui défend une agriculture de proximité prend exemple de Toulouse où le maire en accord avec le préfet autorise deux à trois marchés de plein vent par jour dans la ville. " On ne voit pas pourquoi on pourrait faire appliquer les règles de sécurité sanitaires dans les marchés couverts, type halles qui sont ouverts, dans les grandes surfaces et pas sur des marchés ouverts ", plaide Albane Lamy, l’animatrice syndicale de la Confédération Paysanne, "on peut espacer les stands, agrandir le périmètre du marché, imposer un sens de circulation en suivant les exemples qui se multiplient autour de nous."

Les grandes villes pointées du doigt

Dans sa lettre ouverte, le syndicat agricole regrette les retards pris dans les plus grandes communes de l' Hérault; Montpellier, Béziers, Gignac, Lodève, Clermont l'Hérault...

La Confédération Paysanne rappelle aussi l'importance de ces marchés pour les producteurs locaux et dénoncent le gaspillage " totalement irresponsable" des productions qui ne peuvent être mises en vente .