Confinement : la doyenne des Ours blancs de Biarritz interdite de baignade malgré une prescription médicale

Qu'il pleuve ou qu'il grêle, les Ours blancs se baignent tout au long de l'année à Biarritz. Vendredi 6 octobre, malgré le confinement, plusieurs membres de ce groupe de baigneurs se sont donc rendus sur la plage pour nager. Sortie écourtée par la police, la raison : la baignade est interdite pendant le confinement. Parmi ces baigneurs, Betty, 91 ans. Elle est la doyenne des Ours blancs et a tenté de faire valoir aux agents sa prescription médicale pour "neuropathie dégénérative aux jambes" comme le rapporte le Huffington Post présent sur place. Les forces de l'ordre ont mis en avant l'arrêté du 29-10 et demandé aux Biarrots de quitter l'eau.

Aucune dérogation sur le littoral

Contrairement au premier confinement, les plages du littoral basque restent ouvertes. S'y promener est autorisé si l'on habite à moins d'un kilomètre, mais les activités nautiques sont interdites par le décret préfectoral du 29 octobre. Les citoyens ont le droit de marcher dans l'eau, près du bord, mais pas de se baigner, le surf est également interdit. Ce décret ne prévoit aucune dérogation pour raisons médicales, en revanche une dérogation existe pour les sportifs de haut niveau (notamment les professionnels).

La préfecture maritime de l'Atlantique a bien édicté une dérogation pour "les activités physiques munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées" mais l'autorité de la préfecture maritime concerne le large (au-delà de 300 mètres des côtes) et ne concerne donc pas la baignade en bord de plage.

En tant que président des Ours blancs, je déplore ce fait, ce qui est arrivé à Betty mais je dis à tous les Ours de bien vouloir suivre la réglementation en vigueur. - Philippe Dawson

Le président des Ours blancs, Philippe Dawson regrette qu'il n'y ait pas de dérogation prévue pour raisons médicales : "Ce qui est arrivé à Betty, je déplore, je déplore. Il doit y avoir à toute législation, toute règle, une dérogation quelque part (...) Betty et deux ou trois autres ours blancs, des anciens, ont véritablement des problèmes de santé et la nage leur est prescrite. Je trouve ça déplorable, que quelqu'un avec un certificat médical ne puisse pas faire son bain froid. Le fait de descendre aussi sur la plage, de marcher fait parti de l'exercice sportif auquel on devrait avoir le droit", plaide Philippe Dawson qui en appelle néanmoins à la responsabilité des adhérents : "En tant que président des Ours blancs, je déplore ce fait, ce qui est arrivé à Betty mais je dis à tous les Ours de bien vouloir suivre la réglementation en vigueur."