Confinement : la Fondation Le Refuge s'inquiète de la baisse des dons

L'association Le Refuge, créée à Montpellier constate depuis la mise en place du confinement, une baisse sensible des dons, de l'ordre de 40% au mois de mars. Une situation qui si elle dure pourrait mettre l'Association en difficulté, dont 80% des ressources proviennent des dons. Le Refuge lance un appel à ses donateurs.

Nos jeunes ne peuvent être des victimes collatérales de la situation du Covid-19.

Le Refuge devenu une Fondation nationale prend en charge à ce jour plus de 250 jeunes homosexuels rejetés par leur famille dont 48 à Montpellier. Ces jeunes sont hébergés dans des appartements collectifs et individuels en urgence mais ils y restent souvent plusieurs mois, le temps de se reconstruire.

Le confinement les isole et les met encore plus en danger, Nicolas Noguier , président du refuge

"O_n a une recrudescence du nombre d'appels sur la ligne d'écoute d'urgence__, de jeunes qui se retrouvent confinés au sein de famille homophobe et parfois violente,_rapporte Nicolas Noguier, le président du Refuge, ces jeunes en temps normal sortent, vont à l'école, voient des amis et là ils se retrouvent confinés 24 heures sur 24. Cela peut devenir intenable," et Nicolas Noguier évoque le cas d'un jeune de Thionville à qui l association a pu fournir un billet de train jusqu’à Toulouse où il restait une place dans une structure d'accueil de l' association.

La période est particulièrement difficile pour ses jeunes qui ont besoin de partager, d'être entourés, ce qui n'est pas possible matériellement ne ce moment, "on a mis en place une celle de crise, explique Nicolas Noguier, chaque jeune est en contact téléphonique avec un bénévole, un travailleur social et un psychologue au besoin. On leur apporte également des colis alimentaires, ça permet en respectant les distances et gestes barrières de passer un 1/4 d'heure avec eux."

La fondation Le Refuge a déjà mis en place des mesures de chômage partielle de ses salariés mais il y a tous les frais d'hébergement, de prise en charge du quotidien de plus de 250 jeunes à payer chaque mois , d'où cet appel à dons lancé via les réseaux sociaux.

Les dons se font directement sur le site le-refuge.org