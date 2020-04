Confinement : la fréquentation du cimetière de Beaune contrôlée

Depuis le 22 avril, les Beaunoises et les Beaunois ont de nouveau la possibilité de se recueillir auprès de leurs défunts suite à la réouverture du cimetière communal chaque mercredi de 14 heures à 17 heures. Le maire de Beaune Alain Suguenot rappelle les règles de précaution pour chaque déplacement sur ce site durant la période de confinement face au coronavirus.

Port du masque obligatoire, usage de gants recommandé

"Les gestes barrières et la distanciation sociale sont plus que jamais de rigueur pour garantir la sécurité de chacun," rappelle Alain Suguenot. Ainsi, il est obligatoire de porter un masque, et vivement recommandé d'utiliser des gants.

De plus, tout rassemblement avec d’autres visiteurs est formellement interdit sur ce site, et l’attestation de déplacement est indispensable.

La police municipale en charge de la surveillance du site

"Plusieurs amas de détritus ont été constatés lors de cette réouverture mercredi, explique de le maire de Beaune, la Ville ne saurait tolérer un quelconque manquement au règle de bonne conduite dans ce lieu." Des membres des forces l’ordre seront ainsi présents pour contrôler le respect de ces mesures de sécurité et veiller à toute affluence.