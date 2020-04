Confinement : la gendarmerie de Montbéliard participe à l'opération "Répondre présent"

Sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale s'engage au-delà de sa mission première de protection et de répression à travers cette opération "Répondre présent". La Compagnie de Montbéliard y participe pleinement en occupant le terrain pendant au moins deux semaines jusqu'au commencement du déconfinement progressif du 4 mai prochain. Concrètement, à partir de ce lundi 27 avril, les gendarmes se positionnent dans les parkings de supermarchés de plusieurs communes du pays de Montbéliard. Objectif, aller au-delà de l'image de contrôle et de répression, et aller au contact direct de la population pour la rassurer, la renseigner, l'accompagner dans cette période de crise. Les plus fragiles, les plus exposés sont visés par cette démarche de proximité.

Des gendarmes pour vous écouter dans les parkings de supermarchés du pays de Montbéliard

Stéphane Rivier est chef d'escadron commandant la compagnie de Gendarmerie de Montbéliard. C'est lui qui chapeaute l'opération "J'ai des patrouilles de gendarmes qui vont se mettre à des endroits stratégiques, et donc dans les parkings de supermarchés pour attirer l'attention des gens, _on va aller à leur contact"explique l'officier qui insiste sur la démarche de proximité de ses hommes "Si on se met sur un parking, je ne pense pas que les gens pensent que l'on va les contrôler, et puis c'est aux gendarmes de prendre une posture pour aller vers la population, d'engager le dialogue, de discuter, de les écouter. On a trois mots d'ordre dans cette opération "Ecoute, accompagnement, anticipation"_résume Stéphane Rivier.

Les plus fragiles, les plus exposés ciblés en priorité

Le chef d'escadron de la Compagnie de Montbéliard précise que ses hommes seront surtout à l'écoute des personnes les plus vulnérables "les personnes victimes de violences intra-familiales, en nette augmentation malheureusement pendant le confinement. Qu'elles puissent venir se confier pendant ces rencontres. Il y a aussi les personnes âgées en difficulté". Stéphane Rivier élargit le spectre des actions d'aide que sa compagnie peut apporter pendant cette opération "Répondre présent" "On va commencer par des parkings de supermarchés, mais on ira aussi dans la journée vers des distributeurs de billets, des bureaux de poste ou encore d'autres endroits où les gens avaient (avant le confinement) l'habitude de se retrouver".

Les pharmaciens, les élus, le personnel soignant également dans la boucle

Stéphane Rivier rappelle également que la compagnie de Gendarmerie de Montbéliard peut soutenir un maire d'une petite commune "qui est en manque de personnel pour distribuer des masques" ou encore le personnel soignant "dont on est très proche" insiste l'officier _"s'il se sente menacé, s'il veut déposer plainte, il existe un dispositif mis en place à cet effet"_. Le chef d'escadron ajoute enfin que la Gendarmerie, "en plus de sa mission de sécurisation des commerces et services autorisés en ville, assure également la protection des agences postales, de nombreux bureaux rouvrent pour permettre notamment aux usagers de bénéficier du versement de leurs prestations sociales. Et là, sur la compagnie de Montbéliard, je profite du détachement de sécurité et d'intervention de la réserve de la Gendarmerie de Montbéliard pour mener cette mission".

Une plate forme téléphonique est également disponible sur le pays de Montbéliard (03 81 40 52 25). Il existe également une adresse e-mail (ggd25+repondrepresent@gendarmerie.interieur.gouv.fr).

Voici la liste des emplacements de la Gendarmerie de Montbéliard dans le cadre de l'opération "Répondre présent" pour la semaine du 27 avril au vendredi 1er mai 2020

- Mandeure (25) : sur le parking du Super U de 10h à 11h

- Bavans (25) : sur le parking du Colruyt de 16h à 17h

- Bethoncourt (25) : dans trois pharmacies de 15h à 16h / Debenath (le lundi et mardi), Cuvier (le mercredi), et Pascal (le jeudi et vendredi)

- Pont de Roide (25) : sur le parking de l'Intermarché de 9h à 10h

- Isle sur le Doubs (25) : sur le parking de l'Intermarché de 11h à 12h

- Maîche (25) : sur le parking du Carrefour Market de 17h à 18h