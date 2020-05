Confinement : la maire de Pignan ne rouvrira pas ses écoles le 11 mai

" C'est ingérable", c'est ainsi que Michèle Cassar explique sa décision, la maire de Pignan, une commune de près de 7000 habitants de la Métropole de Montpellier a pris un arrêté ce lundi de non réouverture de trois écoles maternelles et primaires le 11 mai prochain. 850 enfants sont scolarisés en maternelle et primaire à Pignan.

62 voix sur 64 pour la non réouverture

Avant de prendre sa décision, la maire a réuni ce lundi après midi un conseil d'écoles, avec les représentants des parents et des personnels. Le vote est sans appel , sur 64 personnes, 62 ont voté contre la réouverture.

Je sais que cela va peut-être poser des problèmes à des parents qui doivent retravailler, mais ma priorité c'est la sécurité des enfants et des personnels, Michèle Cassar

La maire de Pignan a fait ses comptes :"rien que pour les agents municipaux employés dans les écoles, il faudrait 2500 masques pour 28 jours d'école." et elle ajoute, "à l'école Marcellin Albert, les classes sont petites, les couloirs pas très larges, comment peut- on mettre en place la distanciation préconisée ?"

Comme son collègue de Saint Brès, la maire de Pignan va faire parvenir son arrêté au préfet." Libre à lui de l'attaquer en justice, mais dans ce cas, c'est l'Etat qui prendra la responsabilité de faire ouvrir l'école et d'eventuelles contaminations."

Michèle Cassar demande une réouverture des écoles en septembre.