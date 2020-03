Confinement : la police patrouille dans les rues d’Annecy.

Depuis ce mardi à midi, les mesures de confinement s’appliquent partout en France. Pour stopper l’épidémie de coronavirus, les déplacements sont réduits au "strict nécessaire" et "les activités collectives interdites". En Haute-Savoie, policiers et gendarmes multiplient les contrôles.

Le centre ville d’Annecy, presque désertique. Masque sur le visage, Maxime rentre vite chez lui. "Les rues sont vides comme dans un film apocalyptique", remarque le jeune homme qui porte un masque. Depuis mardi à midi, la petite Venise des Alpes est elle aussi passée en mode confinement. Les déplacements sont réduits au "strict nécessaire" et "les activités collectives interdites". Il faut aussi, pour se déplacer, être porteur d’une attestation sur l’honneur qu’il s’agit d’un trajet lié au travail, à une visite chez un médecin ou pour faire ses courses.

Les policiers vigilants ...

Pour s’assurer que tous respectent ces nouvelles règles, la police patrouille. "La population doit prendre conscience qu’il faut limiter ses déplacements et avoir son attestation toujours sur soi", indique la commissaire Fiona Manenc. Cinq joggeurs passent juste à côté d’elle. "Le sport en groupe, ça on ne peut plus le faire." Un peu plus loin, une jeune femme présente spontanément son attestation sur l’honneur. "Je joue le jeu à fond, je veux que cela passe vite", se dépêche-t-elle de dire avant de filer chez elle. "Il faut penser aux personnels soignants qui sont sur le front à gérer l’épidémie", poursuit la commissaire.

La police patrouille dans Annecy. © Radio France - Richard Vivion

... les gendarmes aussi

Les gendarmes eux aussi patrouillent. "Nous avons monté cinquante points de contrôles sur les axes routiers du département", expliquent le patron de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Haute-Savoie. "Si le civisme ne suffit pas, nous passerons sur une phase plus répressive", poursuit Didier Perrier. En cas d’infraction, l’amende est de 38 euros... pour l'instant car elle pourra monter à 135 euros.

Sur la route il y aussi de nombreux saisonniers qui rentrent chez eux et beaucoup d'urbains qui viennent en Haute-Savoie se réfugier dans leur résidence secondaire." - Didier Perrier, patron de l'EDSR