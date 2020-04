Confinement : la population baisse en Gironde, hausse des non-résidents en Dordogne

L'INSEE a comparé la population présente en Nouvelle-Aquitaine avant et après la mise en place du confinement. Si la Gironde enregistre la plus forte baisse de la région, la Dordogne est le seul département qui enregistre une hausse des non-résidents.

L'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) en Nouvelle-Aquitaine s'est penché sur les mouvements de population provoqués par la mise en place du confinement en France. "On a essayé de mesurer les populations présentes aussi pour qu'au moment du déconfinement, on sache si on a plus de population que de résidences principales" explique Fabienne Le Hellaye, directrice de l'INSEE Nouvelle-Aquitaine. Si le nombre de personnes a sensiblement augmenté (+0,2% à 0,4%) dans la région, les tendances diffèrent d'un département à un autre.

En Gironde, la baisse de population la plus importante de la région

En comparant la population présente avant et après le confinement, l'INSEE a identifié trois départements où les départs sont plus nombreux que les arrivées : la Vienne, la Haute-Vienne et la Gironde. Cette dernière compte 32.000 à 39.000 personnes en moins, la plus forte baisse de la région. "Ce sont des départements où on avait beaucoup de personnes de passage" explique Fabienne Le Hellaye, citant les touristes, les voyageurs d'affaires "ou alors des étudiants, nombreux, qui ont pu rentrer dans leur famille." L'INSEE a ainsi constaté, en Gironde, une baisse du nombre de détenteurs d'un téléphone portable étranger : moins 14.000 environ.

Un mouvement de "chassé-croisé" équilibré

L'INSEE a constaté un "mouvement de chassé-croisé" avec la mise en place du confinement. "On a pu voir arriver des personnes qui ne sont habituellement pas domiciliées sur le territoire et qui sont venues s'installer dans leurs résidences secondaires" explique Fabienne Le Hellaye. Mais dans le même temps, "des Parisiens qui étaient en Nouvelle-Aquitaine pour affaires sont remontés à Paris ou à l'inverse, des néo-aquitains qui étaient ailleurs sont revenus dans leur famille."

La Dordogne, seule exception pour les non-résidents

Sur la population non-résidente dans la région, habitant dans une maison secondaire, Fabienne Le Hellaye conclut "in fine, on en a plutôt moins entre l'avant et l'après confinement." Sauf...en Dordogne. Le département est le seul de la région à enregistrer une nette hausse du nombre de non-résidents : plus 4.000 à 5.000 personnes.