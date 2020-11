Confinement : Le bailleur social 13 Habitat note une forte hausse des loyers impayés

En cette nouvelle période de confinement, 13 Habitat, l'office HLM enregistre une forte hausse des loyers impayés à Marseille. Les locataires souvent au chômage partiel n'ont plus les moyens de payer et se retrouvent en grande difficulté.

Lors du premier confinement au printemps les impayés avaient fortement augmenté. Pour l'office de 13 Habitat, plus d'un million d'euros d'impayés ont été enregistrés, c'est 20% de plus qu'en période normale. Les personnes les plus touchées sont celles qui sont mises au chômage partiel et qui ont des difficultés à payer des loyers même minimes, d'autres sont brutalement au chômage et doivent attendre plusieurs mois avant de toucher leurs indemnités.

Après le déconfinement, la hausse s'est calmée, les locataires qui avaient retrouvé une activité ont pu à nouveau payer leur loyer mais depuis le reconfinement la courbe repart à la hausse explique Lionel Royer-Perreault, Président de l'office HLM 13 Habitat et maire Les Républicains des 9-10 à Marseille : "on reconstate un début d'impayés depuis plusieurs jours". Pour accompagner ces locataires en difficulté 13 habitat propose plusieurs dispositifs d'aide mais pas de geler les loyers.

Je suis contre le principe de la suspension des loyers parce que ça ne fait que reporter la charge sur le locataire plus tard. Nous proposons une sorte d'étalement des loyers et puis il existe un certain nombre de dispositifs. L'idée c'est de permettre aux locataires d'y accéder - Lionel Royer-Perreault

Le bailleur social 13 Habitat qui fait face aussi à forte hausse de demandes de logements sociaux, Lionel Royer-Perreault parle d'un "effet ciseau". Il n'y a d'une part beaucoup moins de départs à cause du confinement. Il est compliqué aujourd'hui de se projeter dans un nouveau logement mais en parallèle les personnes victimes de la crise, elles, ont besoin d'un logement social. Une précarité qui augmente et qui entraîne aussi une grande inquiétude auprès des habitants notamment dans les 9 et 10èmes arrondissements de Marseille où le confinement n'est pas très bien vécu.