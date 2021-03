Confinement : la région Hauts-de-France va prendre en charge le loyer des petits commerces et des artisans

La région Hauts-de-France va prendre en charge le mois de loyer des commerces de promixité et des artisans qui doivent baisser le rideau pendant ce nouveau confinement. C'est ce que Christophe Coulon, son vice-président a annoncé ce vendredi matin sur France Bleu Nord.

"Nous allons renouveller l'opération d'aide aux loyers comme nous l'avons fait pendant le deuxième confinement en novembre pour soulager les petits commerces et les artisans qui sont fermés pour des raisons sanitaires", a-t-il précisé, ajoutant que la mesure serait votée jeudi prochain.

Le gouvernement aurait pu faire du sur-mesure comme en Normandie

S'il est évident que la situation sanitaire nécessitait de prendre des décisions, je vous avoue que c'est la colère qu'on ressent. C'est un troisième confinement qui va avoir des conséquences très dures pour de très nombreuses familles et pour les entreprises de proximité et les artisans", déplore le vice président de la région.

"Le confinement le week-end avait des effets positifs. C'était la proposition de Xavier Bertrand parce que lucidement on ne peut pas ne rien faire". Christophe Coulon juge inacceptable ce confinement sept jour sur sept et le retour de la distinction entre commerces essentiels et non essentiels.

Le vice-président de la région Hauts-de-France regrette que le gouverement n'ait pas pris en compte la situation sanitaire département par département. "Certains départements des Hauts de France ont des taux d'incidence différents. Si on avait voulu faire du sur-mesure, on aurait pu prendre des décisions différentes comme en Normandie où seules l'Eure et la Seine-Maritime sont confinés", a-t-il souligné.

"Baisse le rideau, c'est la mort assurée pour certains"

"Baisser le rideau pendant un mois, c'est la mort assurée pour un grand nombre d'entre eux surtout si rien n'est fait en matière de mesures de soutien", a martelé Christophe Coulon, convaincu que ce troisième confinement des Hauts-de-France va faire "beaucoup de dégâts".