Confinement : La solidarité s'invite à Mailly-le-chateau dans l'Yonne

Dans l'Yonne, à Mailly-le-château, un village de 500 habitants, une quarantaine de bénévoles se sont réunis au sein d'un groupe appelé "MAILLY LE CHATEAU SOLIDARITE" pour encourager l'entraide entre les habitants . Jean-Michel Dedieu fait partie des initiateurs de cette belle idée. "Nous nous sommes inspirés du dispositif des voisins solidaires qui fonctionne déjà très bien sur la commune. L'idée était de l'étendre à tout le village et les hameaux en multipliant les volontaires pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible pour répondre à une demande des habitants. Avec tous les relais locaux et dans les quartiers on relaie les informations importantes pour la commune comme l'ouverture de nos trois commerces. Nous avons aussi fait une pétition pour aider à la réouverture de l'agence postale et cela a porté ses fruits" .

Mailly le chateau vue du pont qui enjambe l'Yonne © Radio France - Jean-michel Dedieu

Mailly solidarité assiste aussi les personnes âgées qui le souhaitent en leur rendant divers services. Et Jacqueline apprécie l'initiative. "J ai des gens qui vont faire mes courses, qui me ramène du pain ou des médicaments. cela m'évite de sortir et de prendre des risques d' attraper le virus. Cela permet aussi de voir des gens sinon nous sommes pas mal isolées. C'est un lien et un soutien moral important d'autant que la famille et nos enfants sont loin donc c'est une bonne action"

L'association relaie aussi les initiatives des trois commerces du village et des associations. Comme celle du club de couture qui fabrique des masques en tissu pour les villageois: " explique Jean-Michel Dedieu. "Les dames du club avaient besoin de tissus et d'élastiques pour faire des masques pour les habitants. Nous avons donc lancé un appel à tous les villageois pour qu'ils regardent dans leur grenier et placard s'ils n'avaient pas du tissu et cela a fonctionné. Nous avons remis les tissus au club de couture qui a pu ainsi réaliser plus de 400 masques pour les habitants."

Les masques fabriqués par le club de couture de Mailly le chateau © Radio France - Jean-Michel Dedieu

Un concours de dessins pour les pensionnaires de L’Ehpad implanté sur la commune a même été lancé. Les bénévoles envisagent aussi de créer une exposition dans laquelle on retrouvera des souvenirs des photos, des anecdotes au sujet de cette période de confinement. Histoire de ne pas oublier ce bel élan de solidarité.