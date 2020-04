Confinement : la SPA rouvre les adoptions dans les refuges bretons

Depuis ce jeudi, il est de nouveau possible d'adopter des chiens et chats à la SPA, sous certaines conditions en raison du confinement. Dans les refuges bretons, la situation commençait à devenir critique.

Adopter des animaux dans les refuges de la SPA pendant la période de confinement : c'est de nouveau possible à partir de ce jeudi. L'association a obtenu gain de cause le week-end dernier : "une tolérance sera accordée concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge" a annoncé le ministère de l'Intérieur. En Bretagne, des dizaines de chiens et chats attendent ainsi de trouver une famille dans un des refuges.

Refuges surchargés

"Ça devenait _très urgent, surtout pour la capacité d'accueil des chiens_, explique le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne. On aurait été très vite débordés dans les prochains jours, sans compter les portées de chatons qu'on nous dépose à cette période".

À Rennes par exemple, 130 chiens sont accueillis pour 110 places, sachant que le local a récupéré une partie des animaux initialement placés dans le refuge de Vitré, qui a dû fermer car les bénévoles ont été atteints par le coronavirus. À Plouhinec, ce sont les chats qui sont trop nombreux : 60 dans 51 boxes. Seul le refuge de Quimper n'est pour l'heure pas plein (20 chiens pour 49 places, et 20 chats pour 30 places).

"L'idée, c'est d'avoir des adoptions solidaires , lance le président de la SPA. _Un animal qui part dans une famille, ça nous permet d'en récupérer un autre à la fourrière_, qu'on va soigner et vacciner, qui autrement aurait pu être euthanasié".

Pas d'adoption à la légère !

D'habitude, les adoptants potentiels se rendent dans les refuges pour choisir l'animal et rencontrer des agents de la SPA, en faisant les papiers directement sur place. Pendant le confinement, vous devez choisir l'animal sur le site internet et remplir un questionnaire bien plus détaillé qu'en temps normal. Vous aurez ensuite un rendez-vous à l'entrée du refuge pour rencontrer l'animal et repartir avec si les bénévoles estiment que tout se passe bien. "L'animal sera confiné avant pendant 24 à 48 heures et toiletté pour être certain qu'il ne porte pas le virus même si quelqu'un de contaminé l'avait touché", précise Jacques-Charles Fombonne.

Seuls les chiens et chats sont mis à l'adoption pendant le confinement : "on ne peut pas proposer les NAC (nouveaux animaux de compagnie) car ça nécessite de rentrer dans le refuge, indique le président de la SPA. Par ailleurs, on n'est pas en surcharge de ce côté là". Une attestation sera fournie sur internet aux adoptants pour justifier du déplacement malgré le confinement, en cas de contrôle par la gendarmerie ou la police.

En quatre jours, la SPA a déjà reçu 7.000 demandes d'adoption au niveau national, contre 3.500 demandes par mois habituellement. "L'adoption de confinement est un risque, reconnait Jacques-Charles Fombonne. Un animal, c'est un être vivant, donc on se réserve la possibilité de refuser l'adoption si la personne ne semble pas motivée ou si elle offre des conditions de vie à l'animal qui ne nous semble pas bonnes". Les candidatures des personnes peu éloignées des refuges seront privilégiées pour limiter les déplacements.