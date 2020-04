Confinement : la SPA voudrait une procédure d'adoption facilitée pour éviter des milliers d'euthanasies

Avec le confinement, la situation est très tendue dans les refuges de la SPA. "Il y a toujours des animaux errants, perdus, ou abandonnés... mais plus personne n'a le droit de sortir pour venir les adopter" déplore sur France Bleu Paris Jacques-Charles Fombonne, président-bénévole de la Société Protectrice des Animaux. Statutairement, la SPA se refuse à euthanasier les animaux qu'elle recueille, mais ce n'est pas le cas des fourrières municipales saturées en ce moment.

Pas de réponse du ministre de l'Agriculture

Pour adopter des animaux, même en période de confinement, Jacques-Charles Fombonne propose une procédure simplifiée :

"Vous pourriez pré-choisir un animal sur internet et prendre rendez-vous dans l'un des six refuges de la région parisienne" explique le président-bénévole de la SPA. Puis lors de l'adoption, "il n'y aurait pas de contact physique avec nos salariés et bénévoles", poursuit Jacques-Charles Fombonne. La rencontre se ferait en extérieur, et l'animal serait toiletté "après avoir été gardé en quarantaine".

Mais pour le moment, la SPA n'a pas réussi à contacter le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Elle a lancé une pétition pour obtenir cet agrément d'adoption solidaire. Elle répond également aux question que se posent les amoureux des animaux en cette période particulière