Confinement : la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne fait les courses pour les personnes âgées isolées

La solidarité s'organise dans le Sud-Mayenne alors que les mesures de confinement devraient être prolongées au-delà du 31 mars.

La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne vient de mettre en place "un système d’aide pour les personnes âgées isolées ou très dépendantes qui n’ont pas de solution pour faire leurs courses". La famille, les voisins ou les personnes elles-mêmes prennent contact avec le SADA, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. Une fois la situation évaluée et les besoins identifiés, des courses sont commandées et le "drive" est livré à domicile par des bénévoles ou des agents de la collectivité.

Ce service est ouvert à tous les habitants de Château-Gontier sur Mayenne, usagers ou non du service de maintien à domicile, joignable au 02 43 09 55 43, du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

"Le service de portage des repas à domicile est, bien entendu, maintenu. En cas de situations exceptionnelles, de nouveaux bénéficiaires pourraient être pris en compte. Chaque demande sera étudiée au cas par cas. L'objectif étant de ne laisser aucun habitant sans solution" précise encore la municipalité.