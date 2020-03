Confinement : la ville de Rennes annonce un plan d'urgence pour les sans-abri

Les personnes sans-abri et les plus démunis ne doivent pas être les oubliés de la crise sanitaire sans précédent que traverse la France. La ville de Rennes met en place un plan d'urgence pour les plus précaires. Concrètement, la distribution quotidienne de repas, fabriqués par le service restauration de la ville, est maintenue au restaurant social Leperdit; elle concerne une centaine de bénéficiaires. Un dispositif de distribution de repas est en train de se déployer sur les lieux d'hébergement d'urgence en lien avec les associations d'aide et de solidarité. Ces associations vont d'ailleurs assurer une distribution de kits hygiéniques. La mairie précise que de nouveaux accès à des laveries sont prévus. Le Centre communal d'action sociale, rue du Griffon, reste aussi accessible pour les secours financiers d'urgence aux plus démunis.

De nouveaux hébergements pour les migrants

Avant l'instauration du confinement de la population, la ville a proposé de nouvelles solutions d'hébergement pour les migrants, notamment dans des hôtels, pour bénéficier de protections et de conditions sanitaires suffisantes face à l'épidémie. Ces familles vivaient dans deux centres collectifs d'accueils rennais, le gymnase du Haut-Sancé et le centre de loisirs Robert-Launay. Dans un communiqué, la maire PS de Rennes, Nathalie Appéré, rappelle que "dans cette période de confinement, l'attention aux personnes sans-abri et aux plus démunis est une priorité. Nous actionnons tous les leviers dont la ville dispose..., mais beaucoup d'établissements hôteliers ou de bâtiments d'hébergement sont par exemple fermés et seul l'Etat a les moyens de les réquisitionner pour que les sans-abri puissent respecter les consignes sanitaires pour se protéger et protéger les autres".