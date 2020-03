Confinement : la ville de Romorantin, dans le Loir-et-Cher, instaure un couvre-feu

La ville de Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher, met en place un couvre-feu à partir de mercredi et pour quinze jours, car "certains ne respectent pas les règles du confinement". "Une mesure de pédagogie civique en lien avec l'impératif sanitaire", affirme le maire.

"Du fait de l’indiscipline de quelques-uns de nos concitoyens, encore inconscients du danger et des mesures de précaution strictes à tenir, et, pour la sécurité du plus grand nombre, j’ai dû opter pour la décision d’un couvre-feu dans notre ville pour les quinze jours à venir" : par ces quelques lignes, Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) annonce la mise en place d'un couvre-feu dans sa commune.

Certains ne comprennent pas"

Ce couvre-feu entre en vigueur ce mercredi 25 mars et sera applicable de 22 heures à 5 heures du matin : "c'est une mesure en lien avec l'impératif sanitaire", explique Jeanny Lorgeoux. "Dans le quartier des Favignolles, qui fait l'objet d'un programme de rénovation urbaine, certains ne comprennent pas l'impérieuse nécessité de respecter parfaitement les consignes gouvernementales" de confinement.

Le maire (ex PS) de Romorantin poursuit : "ils ressentent ça comme une intolérable atteinte à leur liberté de mouvement et continuent à se regrouper. Ma responsabilité est de dire stop avec une mesure drastique prise en lien avec l'Etat et la gendarmerie".

Un acte de pédagogie civique"

Jeanny Lorgeoux estime que si ce couvre-feu est respecté, "il sera rapidement levé" : "ce n'est pas un acte marial mais un acte de pédagogie civique". Le maire de Romorantin (18000 habitants) explique qu'il ne concerne pas les personnes rentrant ou se rendant au travail, "munis d'une attestation professionnelle", ou celles "en urgence médicale".

En cas de non-respect du couvre-feu, est prévue "une amende de première catégorie", précise le maire. "Je fais confiance au discernement de la gendarmerie".