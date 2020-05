Confinement - Landes : Il court 5 marathons autour de sa maison au profit de la lutte contre la mucoviscidose

David Huchet a baptisé son défi « Marat’Home », une contraction de marathon et home qui veut dire maison en anglais.

Le jeune homme de 23 ans avait de mettre ses performances sportives au service d’une cause. Il a choisi la mucoviscidose après avoir été touché par une jeune malade rencontrée à l’occasion d’une course au Pérou en décembre dernier. En cette période de crise du coronavirus, il court pour aider la lutte contre la mucoviscidose via l'association Grégory Lemarchal.

De nombreuses associations peinent à récolter des fonds en ce moment. « Il y a beaucoup d’association qui continue à avoir besoin d’aide. Elles ne peuvent plus organiser d’événements de collecte de fonds. C’est pour ça que c’est important de continuer à les aider » explique celui qui est aussi surveillant au lycée de Parentis-en-Born.

Un circuit de 500 mètres pour 5 marathons de 42,2 kilomètres

Confinement oblige, David Huchet court à moins d'un kilomètre de chez lui, à Sainte-Eulalie-en-Born. "Je cours dans mon jardin, devant chez moi et je fais des aller-retours. J’ai un circuit qui fait exactement 500 mètres donc c’est très répétitif » décrit-il.

Tellement répétitif que David Huchet, qui courait aussi son tout premier marathon, s’est blessé lors de la première course. Le sol était détrempé à cause de la pluie, il s’est fait une tendinite au genou. Mais le Landais reste très motivé. Il a déjà couru, ou plutôt marché depuis qu'il est blessé, 3 marathons soit un peu plus de 126 kilomètres. La première fois, il a fait un temps de 6h55 la première fois puis 9h35 pour le second marathon et 7h59 pour le troisième. Il court l'avant-dernier ce jeudi 7 mai et le dernier, vendredi 8 mai.

Pour soutenir David Huchet l’association Grégory Lemarchal, c’est ici.