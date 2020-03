Coronavirus - confinement : le CABrive invente le "télé-rugby"...

En cette période de confinement, et alors que tous les matches de Top 14 sont annulés, le CABrive-Corrèze propose à ses fans, sur une chaîne YouTube spécialement créée, de revoir les matches d'anthologie qui ont marqué son histoire, avec des commentaires réactualisés. Premier match, ce dimanche soir, 22 mars à 21 heures : CAB - Montferrand ! Un grand derby datant de mars 1999, qui sera à voir sur la chaîne YouTube CAB History TV, avec les commentaires de quelqu'un que les fans du CAB connaissent bien : Nicolas Blanzat, le "Monsieur CAB" de France Bleu Limousin !

Une initiative très originale, car "dans cette période de confinement, le CAB a vraiment un devoir social et sociétal, un rôle pour changer les idées de nos supporters, de nos partenaires et de tous les amoureux du CAB" explique Xavier Ric, le Directeur Général du club, "et avec cette initiative, on va pouvoir garder le lien".

Après le télétravail, le "télé-rugby"...

En cette période où l'on parle beaucoup de télétravail, "on va essayer de faire du télé-rugby", sourit encore Xavier Ric, expliquant que cette initiative pourrait être renouvelée chaque semaine, en cette année où le club corrézien fête ses 110 ans.

Enfin, pour renouveler le commentaire, le journaliste de France Bleu Limousin Nicolas Blanzat, qui suit le CAB toute la saison, a été sollicité et a donné son accord immédiat, lui qui pourtant n'avait qu'une dizaine lors de ce match ! "C'était une expérience très sympa" analyse Xavier Ric, "car on a voulu remettre nos supporters dans le contexte, comme s'ils écoutaient un match à la radio, et Nicolas à joué le jeu à 100% avec nous", conclut-il.

> Dimanche 22 mars, 21 heures : CAB - Montferrand (mars 1999), sur la chaîne YouTube CAB History TV