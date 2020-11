Confinement : le calendrier des pompiers de l'Isère arrivera directement dans votre boîte aux lettres

C'est une nouvelle victime de la pandémie de Covid-19. La distribution des calendriers des sapeurs-pompiers de l'Isère est suspendue, au moins jusqu'à la fin du confinement. Malgré tout, il arrivera tout de même chez vous par la suite espère les sapeurs-pompiers, directement dans votre boîte aux lettres.

Un nouveau mode de distribution et de dons

"Les amicales de pompiers vont s'adapter" lance Jacques Perrin, le président de l'Union Départementale des sapeurs-pompiers de l'Isère. "Pour éviter le contact au maximum" enchaîne Guillaume Nazarian, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Crolles, "la meilleure solution : c'est la distribution en boîte aux lettres". Sur ce point tout le monde semble d'accord, et le mode de distribution se développe dans la très grande majorité des amicales du département.

À l'intérieur du calendrier, "une enveloppe pré-timbrée, pour que les habitants de la commune souhaitant faire un don puissent nous l'envoyer directement par la poste" précise Guillaume Nazarian. Dans l'amicale de Crolles, il sera également possible de donner via un service de virements en ligne explique le président, "tout sera expliqué dans un flyer accompagnant le calendrier".

Dans les grandes agglomérations, plusieurs amicales envisagent également d'installer des stands sur des parkings de grandes surfaces. Le but : proposer aux isérois de se procurer le calendier à la fin de leurs courses.

Des dons en baisse ?

Avec ce fonctionnement, des baisses de dons sont à redouter. "On en est conscient" répond Jacques Perrin, mais pour le président de l'Union Départementale des sapeurs-pompiers de l'Isère, "si on ne fait rien, on aura pas de financement".

Or ce financement est crucial, pour "le bien-être des pompiers dans les casernes et pour aider les sapeurs-pompiers en difficultés et leurs familles" tout au long de l'année explique Jacques Perrin. "On s'attend à des baisses de dons par rapport aux autres années, mais ce qui est versé sera déjà une belle reconnaissance de la population" conclue le président.