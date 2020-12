Coronavirus : le Calvados équipe les EHPAD en tablettes numériques pour rompre l'isolement des résidents

Le Calvados a remis, ce mardi, 290 tablettes numériques à des maisons de retraites, et des établissements accueillant des personnes en situation de handicap, afin de favoriser la communication avec l'extérieur alors que les visites en chambres et les sorties des résidents demeurent très perturbées.

Comment conserver un lien avec nos seniors confinés dans les maisons de retraites ? Pour le Calvados, investir dans le numérique est une partie de la solution. C'est en effet pour favoriser la communication des résidents avec l'extérieur que le département a remis, ce mardi, 290 tablettes tactiles destinées aux résidences pour personnes âgées mais également à des structures pour personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un investissement de 145.000 euros prévu dans le plan de relance sociale de 10 millions d'euros voté récemment par le conseil départemental.

Un investissement de 145 000 euros

"C'est une occasion pour les personnes âgées de mieux communiquer avec leur famille" résume Sylvie Lenourrichel, vice-présidente du Calvados en charge de l'autonomie et du Handicap qui est à l’origine de ce dispositif. "Il est vrai qu'avec la période des fêtes certaines personnes vont pouvoir rencontrer leurs proches mais on sait bien qu'après il y aura des contraintes" explique l'élue faisant référence à l'isolement d'une semaine imposé aux résidents qui passeront le réveillon en famille. Les tablettes seront utilisées "avec l'aide d'un accompagnant" indique Sylvie Lenourrichel et ne serviront pas seulement à communiquer avec son entourage. Cela peut "aussi servir à se cultiver et apprendre , peut-être pour certaines personnes, à mieux maîtriser l'outil numérique" conclut-elle.

La tablette était le seul lien qui nous restait pour permettre aux résidents de voir leurs proches et aux proches de voir leurs parents

Le niveau d'utilisation dépendra en fait "de l'état de santé du résident" admet Delphine Guillo, directrice de l'EHPAD Saint Jacques - Saint Christophe à Cesny-bois-Halbout, qui se voit doté de trois tablettes qui viennent compléter le stock que son établissement possède déjà. Pour le moment, les retours d'expérience sont "positifs", même si certaines personnes ne réagissent pas toujours aux images sur un écran. "Mais cela permet au moins d'entendre la voix d'un proche ce qui est quand même important dans ces circonstances". Dephine Guillo a pu constater récemment l’efficacité de l'outil numérique : "Nous venons de vivre un cluster, et dès lors, les visites des familles n'étaient plus autorisées donc la tablette était le seul lien qui nous restait pour permettre aux résidents de voir leurs proches et aux proches de voir leurs parents."