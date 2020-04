Confinement : le château de Bussy-Rabutin propose des visites virtuelles en direct

Fermé suite aux mesures de confinement, le château de Bussy-Rabutin en Côte-d'Or, veut faire revenir le public grâce à des visites virtuelles et interactives, à vivre en direct sur sa page Facebook. Premier rendez-vous ce jeudi 30 avril.

Comme d'autres établissements culturels, le château de Bussy-Rabutin est fermé depuis le 17 mars suite aux mesures de confinement décidées en France. Mais son administrateur, François-Xavier Verger a trouvé trouvé un moyen d'accueillir à nouveau dls visiteurs grâce aux nouvelles technologies! A compter de ce jeudi 30 avril, les visiteurs pourront prendre part à des "visites virtuelles à la manière des salons littéraires", explique Claire Julien chargée des visites au château.

Des visites en direct sur la page Facebook du château

C'est tout nouveau et ça se passe sur la page Facebook du château de Bussy-Rabutin, dans le cadre de #culturecheznous. Ainsi François-Xavier Verger, vous propose de partir en sa compagnie à la rencontre de Roger de Bussy-Rabutin dans son château d’hier et de demain.

Des vidéos en direct d'une demie-heure environ, pour tout savoir de la personnalité de Roger de Bussy-Rabutin, pour tout connaitre des secrets des décors de son château, aux grands travaux de demain engagés dans le cadre du Loto du patrimoine.

Rendez-vous culturel gratuit

"Un « salon littéraire » qui se veut "ludique et participatif" explique l'administrateur de Bussy-Rabutin, et "un rendez-vous gratuit, divertissant et sans risque de contamination" conclut avec humour François-Xavier Verger.