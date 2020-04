Confinement : le chef étoilé du domaine de Clairefontaine lance un drive gastronomique

Le déconfinement annoncé pour le 11 mai approche mais la date de réouverture des bars et restaurants n'est pas encore fixée alors pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, le domaine de Clairefontaine et son restaurant étoilé proposent un drive gastronomique.

L'établissement de Chonas-l'Amballan concoctera un menu comprenant entrée, plat et dessert pour la somme de 23 euros et qu'il sera possible de venir chercher directement sur place.

Il faut commander au moins 24 heures à l'avance au numéro : 04 74 58 81 52. Le retrait s'effectuera entre 10h30 et 13h, directement au domaine de Clairefontaine, au 105 Chemin des Fontanettes, à Chonas-l'Amballan.

Une livraison gratuite peut être effectuée sur demande à partir de 50 euros et dans un rayon de 15 kilomètres autour de Chonas.

Le service sera disponible à partir du 1er mai, du mardi au dimanche inclus.

D'autres initiatives en Isère

Dans notre département, d'autres chefs étoilés sont également aux fourneaux en cette période de confinement et font preuve de solidarité.

Romain Hubert du restaurant l’Émulsion à Saint-Alban-de-Roche a offert des repas aux soignants de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu les 14 et 23 avril.

Patrick Henriroux, chef doublement étoilé du restaurant La Pyramide à Vienne, a fait la même démarche auprès du personnel du centre hospitalier de Condrieu, avec la livraison de 30 repas le 1er avril.

Le chef du restaurant La Pyramide à Vienne a livré des repas aux personnels du centre hospitalier de Condrieu.

Les 29 mars et 5 avril, c'est le chef Christophe Aribert de la Maison Aribert à Uriage-les-Bains qui offrait 45 repas aux soignants du CHU de Grenoble.

Et puis, il n'est pas étoilé mais Stéphane Froideveaux, à la tête de la cuisine de la brasserie gastronomique grenobloise Fantin la Tour, a lui aussi tenu à participer aux efforts de solidarité en préparant des repas à destination du CCAS (centre communal d'action sociale) de Grenoble. 300 plats ont ainsi été distribués aux plus démunis le 2 avril dernier, grâce à l'aide de bénévoles.

Le restaurant Fantin Latour a distribué 300 repas au CCAS de Grenoble.

Le service pneumologie du CHU de Grenoble a aussi profité de 20 repas gratuits le 31 mars. Au menu : velouté de courge muscade à la cannelle, volaille et légumes et crème caramel.

La crème caramel du chef Stéphane Froideveaux

La brasserie gastronomique Frantin Latour propose également chaque jour des plats à la livraison.

Restaurants en danger

Même si les restaurateurs gardent le sourire et redoublent d'inventivité et d’initiatives solidaires en cette période, certains rappellent que leur activité est bel et bien en péril et lancent un appel au gouvernement pour les aider financièrement. "Nous demandons aux assurances d’appliquer la perte d’exploitation prévue aux contrats. Il faut que le gouvernement déclare l’état de catastrophe naturelle sanitaire", explique André Taormina, le chef étoilé du restaurant gastronomique l'Ambroisie, situé à Saint-Didier-de-la-Tour, sur la page Facebook de l'établissement.