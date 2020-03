Confinement : les conseils d'un marin nordiste embarqué sur le porte-avions Charles-de-Gaulle

Le navire-amiral de la Marine nationale, le porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle, est actuellement en mission en Mer du Nord (un première depuis dix ans) avec d'autres bâtiments français et des bateaux européens. A son bord, le Lieutenant de Vaisseau (LV) Cédric gère la communication avec les autres navires et l'Etat-major, à terre. Né à Lens, cet informaticien a passé toute son enfance dans le Dunkerquois, où vit encore sa famille (Wormouth).

Avec son expérience de vingt ans dans la Marine, à bord de nombreux navires, dont la frégate anti-aérienne Jean-Bart (dont Dunkerque est la marraine), il en connait un rayon sur la vie quotidienne en espaces réduits.

Le respect des autres

"Dans la Marine, le confinement faite partie de nos habitudes, explique le LV Cédric. Ce sont des règles de vie en communauté, basées sur le respect des autres. C'est ranger ses affaires ou veiller à maintenir propres les parties communes, mais aussi les parties plus privatives."

Le Lieutenant de Vaisseau Cédric navigue actuellement à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle. Il nous raconte comment bien vivre le confinement. - ©Y.BISSON/Marine Nationale

"Concrètement, nos journées sont très organisées, du petit-déjeuner jusqu'au coucher, poursuit l'officier. Les différentes tâches à effectuer rythment la vie à bord, ce qui permet d'enchaîner les journées."

Planifier ses journées

"Le plus gros danger c'est l'oisiveté. On le voit très bien sur les bateaux. Si on reste seul, un peu à l'écart, on rumine un peu trop et c'est jamais très bon. Donc planifier ses journées, c'est un très bon objectif lors d'un confinement", ajoute le LV Cédric.

Et puis, pour égayer le quotidien, il y a les petits bonheurs comme le sport - on peut toujours trouver des astuces pour en faire chez soi- car c'est bon pour le physique mais aussi pour le psychologique.

Prendre son temps

Et puis, il y a les repas : "C'est très important, souligne le LV Cédric. Quand vous êtes enfermés toute la journée, ça fait partie des petits moments de détente et aussi de cohésion et de partage."

Enfin, dernière astuce : profiter de ce temps pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, comme ranger ses photos de vacances. Et se fixer de petits objectifs quotidiens pour faire passer les journées.