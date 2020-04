Confinement : Le coup de gueule d'une fleuriste caennaise concernant le muguet du 1er mai

"Je suis très en colère, c'est inadmissible", lance Sophie Amice Lerebourg, présidente de la Chambre syndicale des fleuristes normands, qui n'a pas digéré la récente annonce du ministre de l'Agriculture. Pour le 1er mai, les fleuristes resteront fermés. Les livraisons et la vente à emporter seront autorisées.

Mais pour cette fleuriste caennaise, le plus dur à accepter est que les commerces autorisés à ouvrir, tels que les boulangeries ou boucheries, auront le droit de vendre du muguet. "C'est un gros coup dur... Le muguet c'est très important pour les fleuristes. Il faut que chacun reste à sa place", poursuit-elle.

La professionnelle explique que les clients ne sont pas habitués à commander ou se faire livrer du muguet, et que les petites structures ne sont pas adaptées pour ça. Elle espère également que l'interdiction des ventes à la sauvette sera respectée.

Un sentiment d'injustice

"En plus de ça, plusieurs fleuristes n'ont toujours pas reçu les aides financières promises par le gouvernement, on se sent totalement délaissés. Et c'est encore la grande distribution qui va en profiter, c'est injuste", soupire Sophie Amice Lerebourg.

Elle est rejointe sur ce point par Gilles Costil, dirigeant de la société Horticole Costil à Hérouville-Saint-Clair. Depuis le confinement, les fleuristes et jardineries étant fermés, ce producteur grossiste n'a plus de points de vente. Habituellement, entre 8 000 et 10 000 pots de muguets sont produits par cette société, mais pas cette année.

"C'est une grosse perte de chiffre d'affaires, mais je n'ai pas voulu prendre le risque de produire", explique Gilles Costil, qui dénonce un abandon des fleuristes.

"Ils sont laissés pour compte. C'est la grande distribution qui va prendre des parts de marché sur ce produit, et ça je trouve ça lamentable pour la profession", conclut-il.