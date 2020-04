Confinement : le département de Vaucluse sous haute-surveillance policière pour le week-end de Pâques

Une opération de contrôle de grande envergure se prépare en Vaucluse à la veille du week-end pascal. Des renforts de police et de gendarmerie sont mobilisés.

Des opérations de contrôles vont se multiplier sur tout le département pendant trois jours nuit et jour. En Vaucluse , 20 policiers sont mobilisés en renfort des autres patrouilles sur Avignon, sur le secteur de Cavaillon, Carpentras et Orange. Même chose sur les zones gendarmeries avec des élèves gendarmes mobilisés sur plus de 150 sites.

L'ensemble des entrées et sorties de l'A7 seront surveillées par des patrouilles mobiles ainsi que tous les axes de circulation principaux. Des patrouilles en motos tout terrain seront réalisés dans les chemins de Défense des Forêts Contre l’Incendie. Les forces de l'ordre pourront également compté sur un appui aérien avec un hélicoptère jusqu'au lundi 13 avril.