Confinement : le sport à nouveau autorisé en extérieur en région parisienne de 10h à 19h, sauf à Paris

Les activités sportives sont à nouveaux autorisées dans la plus grande partie de l’Île-de-France entre 10 heures et 19 heures, sauf pour Paris et quelques communes du Val-de-Marne. Les préfets des la banlieue parisienne ont décidé de ne pas renouveler l'interdiction. C'est le cas pour la Seine-et Marne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise où la restriction ne figure pas dans les arrêtés publiés ce 15 avril. La mesure n'avait pas été prise dans les départements de Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne.

La mesure est par contre maintenue dans plusieurs communes du Val-de-Marne, où jusqu'au 10 mai minuit, "les déplacements liés à l’activité physique individuelle des personnes (...) sont interdits entre 10h00 et 19h00 dans les communes suivantes, Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois,Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice et Charenton-le-Pont."

L'interdiction est également maintenue à Paris

L'interdiction de faire du sport en extérieur entre 10 heures et 19 heures à Paris est en également maintenue, mais elle "a fait l'objet d'une discussion avec le préfet de police et le ministre de l'Intérieur", reconnaît le Premier adjoint au maire Emmanuel Grégoire. La mesure "fera l'objet d'une évaluation d'ici une semaine, pour voir si elle sera aménagée, en la durcissant, en l'allégeant ou en la maintenant en l'état" précise-t-il.