Confinement : "le message est globalement passé", selon la préfecture de police de Paris

"Le message est globalement passé, mais sur certains secteurs, dans le nord de Paris, les gens n'ont pas encore compris pleinement qu'il faut rester à la maison", constate Laetitia Vallar, porte-parole de la préfecture de police de Paris, invitée de France Bleu Paris. Depuis lundi midi, tous les Français doivent rester à la maison pour quinze jours au moins, pour tenter de ralentir la contagion et l'épidémie de coronavirus. 100 000 policiers et gendarmes sont déployés pour effectuer des contrôles. Près de 8 000 effectués dans l'agglomération parisienne lundi après-midi.

Si la journée d'hier était plutôt une journée de rodage et de pédagogie, ce mardi, les policiers verbaliseront en cas de non-respect des consignes et il y aura "une application stricte", assure la préfecture de police de Paris. A savoir, une amende de 135 euros, qui pourra être majorée à 375 euros, selon le décret publié ce jour au journal officiel.

On en appelle à la responsabilité et au civisme de chacun

"Seules les attestions officielles que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l'intérieur ou sur le site de la préfecture de police ou celles qui sont rédigées à la main, si vous n'avez pas d'imprimante, sont valables", rappelle la porte-parole de la préfecture de police. "Pour ce qui est du smartphone, un dispositif digital est à l'étude pour le moment".

"On en appelle à la responsabilité et au civisme de chacun, si ces mesures sont prises, c'est que la situation est grave, et qu'il faut freiner coûte que coûte l'épidémie, il faut que tout le monde soit conscient que c'est une responsabilité individuelle de limiter les déplacements".

Seules sont autorisées les sorties pour aller faire ses courses, aller chez le pharmacien, chez le docteur, les déplacements pour motifs familiales impérieux, et les brefs déplacements autour de son domicile pour promener le chien ou faire un peu d'exercice. A chaque fois, vous devez présenter une attestation sur l'honneur.