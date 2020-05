Confinement : le nombre d'appels explose à SOS Amitié à La Rochelle

Le confinement peut-être une source d’angoisse pour les personnes les plus fragiles et les plus isolées. Ces dernières semaines, le nombre d’appels passés à SOS Amitié a explosé à La Rochelle. L’association a reçu 2 727 appels au mois d’avril, c’est deux fois plus que l’an dernier à la même période. Les bénévoles sont sur le pied de guerre pour répondre à tous ces appels de détresse.

"Ça ne s'arrête jamais", confie Cathy, bénévole chez SOS Amitié à La Rochelle depuis huit ans. Confinement oblige, depuis presque deux mois, elle répond aux appels de chez elle. Et elle constate bien une nette hausse du nombre de coups de fil depuis le 17 mars dernier. "Dès qu'on a terminé un appel, un autre arrive."

En moyenne, les "écoutants" échangent désormais avec 90 personnes chaque jour. "Ce sont surtout des personnes âgées qui reçoivent la visite d'infirmiers ou d'aides à domicile mais qui, malgré tout, se sentent seules", confie Cathy.

"Rester chez soi, ça fait tourner les cervelles"

Un tiers des appels sont directement liés au confinement, d'après l'association. Et la solitude en est le principal motif ces dernières semaines. Un sentiment de mal-être particulièrement présent chez les personnes malades.

On reçoit beaucoup d'appels de personnes qui se disent invalides, bipolaires, schizophrènes.

Un constat partagé par le président de SOS Amitié à La Rochelle, Patrick Petit-Dubousquet.

Rester coincé chez soi, ça fait tourner les cervelles.

Des idées noires

Le président de l'association rochelaise a lui-même discuté récemment avec une personne qui vit très mal ce confinement. "J'ai reçu l'appel d'une personne qui se disait autiste. Depuis sept semaines, elle n'avait plus accès aux soins qui lui étaient habituellement prodigués avant le confinement. Elle a perdu tout soutien psychologique extérieur", raconte, peiné, Patrick Petit-Dubousquet.

On arrivait à une situation vraiment grave, avec des idées noires marquées et des risques de tentative de suicide.

Ce genre de situations n'est heureusement pas majoritaire, souligne le président de SOS Amitié à La Rochelle. Mais elles restent difficiles à gérer pour les bénévoles de l'association. "On n'est absolument pas soignants, insiste Patrick Petit-Dubousquet, on est simplement là pour les aider à s'exprimer et à poursuivre leur chemin personnel pour qu'ils aillent mieux."

Un système d'écoute qui fait ses preuves, à en croire le président de l'association qui confie qu'une grande partie des appels se terminent par "ah ça m'a fait du bien, merci ! J'ai pu vous dire des tas de choses que je ne peux dire nulle part ailleurs."

Il précise que l'anonymat est garanti et que la plateforme téléphonique est ouverte 7j/7 et 24h/24h. Pour échanger avec un bénévole, le numéro à composer est le 05.46.45.23.23