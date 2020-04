Confinement : le préfet de l'Yonne rappelle les règles pendant les vacances

La Préfecture veut "empêcher tout rassemblement à l’occasion des déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie."

Du 17 avril au 10 mai inclus, est interdit l’accès aux : plans d’eau, plages et berges aménagées ou non pour la baignade ou autres activités, chemins de halage des cours d’eau domaniaux et des canaux, ainsi qu’aux véloroutes les longeant, lacs, étangs, parcs, jardins publics et pistes cyclables, sur l’ensemble du territoire du département de l’Yonne.

Les mesures concernent tout le territoire de l'Yonne

Ces mesures s’appliquent sur l’ensemble du territoire du département de l’Yonne, à tous les espaces cités ci-dessus, précise la préfecture qu’ils soient publics ou privés mais ouverts à la circulation publique, pour les piétons, cyclistes, véhicules non-motorisés et véhicules récréatifs (moto cross, quads, etc …..).

La rigueur liée au confinement et la vigilance face au risque sanitaire doivent absolument être maintenues, explique encore la préfecture ,même si la tentation de sortir est grande en raison des conditions météo favorables et des difficultés imposées par la durée du confinement pour bon nombre d’Icaunais.

Maintenir la vigilance

Il faut maintenir la vigilance "afin que les efforts déployés jusqu’à aujourd’hui permettent un retour à la normale le plus rapidement possible".

Le préfet de l’Yonne appelle donc une nouvelle fois, solennellement tous les icaunais à rester chez eux. Les forces de police et de gendarmerie veilleront au strict respect des mesures de restriction des déplacements.

Une amende de 135 euros

Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions selon les lois et règlements en vigueur, à savoir une amende de 135 € (contravention de 4ᵉ classe).